A Confederação das Associações Empresariais de Moçambique (CTA) e a Cooperação Portuguesa formalizaram um acordo no valor de 250.000 Euros (aproximadamente 273.000 dólares) destinado a apoiar a formação profissional e a criação de oportunidades de emprego para jovens nas províncias de Cabo Delgado e Nampula.
O financiamento integra a segunda fase do projecto Mais Emprego, uma iniciativa de cooperação delegada da União Europeia (UE), implementada por Portugal através do Instituto Camões, com um orçamento total de 8,5 milhões de Euros. O objectivo central do programa é alinhar a formação profissional com as exigências reais das empresas e do mercado de trabalho.
O embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro, destacou que a criação de postos de trabalho é fundamental para o desenvolvimento do Norte do país, região particularmente afectada por conflitos armados e instabilidade. Segundo o diplomata, a prioridade é envolver os actores económicos locais na capacitação dos jovens moçambicanos.
Jesús Laviña, responsável da UE para Infraestruturas, Sector Privado e Investimento, apresentou os indicadores do programa:
O presidente da CTA, Álvaro Massingue, detalhou que, durante a fase inicial, a organização mobilizou 53 empresas. Dessas, 20 pequenas e médias empresas (PMEs) foram capacitadas em sistemas de gestão de qualidade (foco na norma ISO 9001) — com oito a atingir a etapa de auditoria interna — e outras 15 receberam formação em saúde e segurança no trabalho.
No âmbito do projecto, a CTA estabeleceu centros de negócios em Pemba e Montepuez, que registaram 105 candidaturas de jovens empreendedores nos sectores de agricultura, avicultura, transportes, tecnologia e processamento de produtos. Foi também lançada a campanha Empresa Mais Emprego, para reconhecer companhias que promovam a inclusão de jovens, mulheres e pessoas com deficiência.
Para a segunda fase, a CTA definiu as seguintes metas:
Álvaro Massingue reiterou que a formação profissional apenas gera resultados sustentáveis quando existe a convergência entre empresas preparadas, oportunidades de mercado e a capacidade efectiva de gerar emprego.
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O processo exige sete horas de espera, sendo o intervalo final em temperatura ambiente essencial para a maleabilidade sem romper as dobras de gordura.