CTA e Cooperação Portuguesa formalizam acordo de 250 mil euros para emprego jovem

A Confederação das Associações Empresariais de Moçambique (CTA) e a Cooperação Portuguesa formalizaram um acordo no valor de 250.000 Euros (aproximadamente 273.000 dólares) destinado a apoiar a formação profissional e a criação de oportunidades de emprego para jovens nas províncias de Cabo Delgado e Nampula.

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O financiamento integra a segunda fase do projecto Mais Emprego, uma iniciativa de cooperação delegada da União Europeia (UE), implementada por Portugal através do Instituto Camões, com um orçamento total de 8,5 milhões de Euros. O objectivo central do programa é alinhar a formação profissional com as exigências reais das empresas e do mercado de trabalho.

O embaixador de Portugal em Moçambique, Jorge Monteiro, destacou que a criação de postos de trabalho é fundamental para o desenvolvimento do Norte do país, região particularmente afectada por conflitos armados e instabilidade. Segundo o diplomata, a prioridade é envolver os actores económicos locais na capacitação dos jovens moçambicanos.

Resultados e metas do projecto Mais Emprego

Jesús Laviña, responsável da UE para Infraestruturas, Sector Privado e Investimento, apresentou os indicadores do programa:

Primeira fase (2021-2024): Cerca de 2.500 jovens receberam formação e desenvolveram competências.

Cerca de 2.500 jovens receberam formação e desenvolveram competências. Segunda fase (em curso há um ano): 260 jovens já foram formados, dos quais 116 estão a receber apoio para a criação dos seus próprios negócios.

O presidente da CTA, Álvaro Massingue, detalhou que, durante a fase inicial, a organização mobilizou 53 empresas. Dessas, 20 pequenas e médias empresas (PMEs) foram capacitadas em sistemas de gestão de qualidade (foco na norma ISO 9001) — com oito a atingir a etapa de auditoria interna — e outras 15 receberam formação em saúde e segurança no trabalho.

Expansão e novas iniciativas

No âmbito do projecto, a CTA estabeleceu centros de negócios em Pemba e Montepuez, que registaram 105 candidaturas de jovens empreendedores nos sectores de agricultura, avicultura, transportes, tecnologia e processamento de produtos. Foi também lançada a campanha Empresa Mais Emprego, para reconhecer companhias que promovam a inclusão de jovens, mulheres e pessoas com deficiência.

Para a segunda fase, a CTA definiu as seguintes metas:

Apoiar a certificação de 10 empresas e prestar assistência técnica a outras 20.

Realizar duas sessões de networking para ligar fornecedores nacionais a grandes compradores.

Promover a primeira edição do Fórum de Investimento em Startups, visando conectar empreendedores a investidores e instituições financeiras.

Implementar formações para jovens e mulheres, incluindo iniciativas com empresas do sector mineiro para a integração profissional de jovens com deficiência.

Álvaro Massingue reiterou que a formação profissional apenas gera resultados sustentáveis quando existe a convergência entre empresas preparadas, oportunidades de mercado e a capacidade efectiva de gerar emprego.