Sistema Anchieta-Imigrantes adota Free Flow e altera cobrança para modelo bilateral

A partir de 1º de agosto, o fluxo entre a capital paulista e o litoral sul muda drasticamente. O sistema Anchieta-Imigrantes, artéria vital para o turismo e a logística de São Paulo, elimina as praças de pedágio físicas para adotar o modelo Free Flow (chamado pelo governo estadual de Siga Fácil). Na prática, o motorista não precisará mais reduzir a velocidade ou parar; a cobrança será feita por pórticos com sensores e câmeras que identificam o veículo em movimento.

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A mudança não é apenas tecnológica, mas financeira e estrutural. Um dos pontos centrais é a alteração na lógica de cobrança: enquanto o modelo anterior focava a tarifa no sentido litoral, agora a cobrança será bilateral. O valor será de R$ 20,30 na descida e R$ 20,30 na subida para a capital.

Para quem utiliza tags de radiofrequência, como a do Sem Parar, o processo permanece invisível e automático. Já para quem não possui o dispositivo, a operação torna-se mais burocrática: o sistema captura a placa e a categoria do veículo, mas cabe ao condutor acessar os canais da concessionária para realizar o pagamento manualmente dentro do prazo estabelecido.

Um detalhe crucial para quem evita as tags é a questão legal. O governo federal suspendeu a aplicação de multas por evasão de pedágio em sistemas Free Flow até 16 de novembro de 2026, visando a adaptação dos usuários. No entanto, a suspensão da multa não anula a dívida; a tarifa continua sendo devida.

A digitalização do processo também trouxe um efeito colateral: a proliferação de fraudes. Dados da empresa de cibersegurança Kaspersky alertam que, desde dezembro de 2025, foram identificadas mais de 400 páginas falsas que simulam plataformas oficiais de pagamento de pedágio para enganar motoristas.

Outro ponto de atenção para o usuário frequente é a ausência de benefícios comuns em outras rodovias brasileiras. Diferente de outros trechos onde operam o Desconto Básico de Tarifa (DBT) ou o Desconto de Usuário Frequente (DUF), esses descontos não serão aplicados na operação Anchieta-Imigrantes.

A escala da operação é massiva. Segundo levantamento do Sem Parar, apenas no primeiro semestre de 2026, os clientes da plataforma registraram mais de 4,4 milhões de passagens pelo sistema, mantendo uma média mensal de 730 mil transações.