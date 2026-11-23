Diários do Papa Francisco revelam crises espirituais e relatos de encontros com o demônio

Diários íntimos do Papa Francisco, publicados recentemente no livro O Diário Particular do Papa Francisco, revelam um lado vulnerável e atormentado do pontífice argentino, expondo crises espirituais profundas e relatos de natureza sobrenatural que contrastam com a imagem pública de liderança inabalável.

Photo: commons.wikimedia.org by Xonn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Папа Римский Франциск

A obra, organizada pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, compila anotações feitas por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 e 2024. O conteúdo mostra que, longe dos olhos do público, Francisco enfrentou batalhas psicológicas e espirituais intensas, especialmente entre 2021 e 2022, período em que confessou ter sido consumido por dúvidas sobre a gestão do poder e a administração da Igreja.

Encontros com o demoníaco e a "visão do inferno"

O ponto mais impactante dos registros são as descrições de três encontros com o diabo. Dois teriam ocorrido enquanto ele era arcebispo em Buenos Aires — um em seu carro e outro durante a missa — e o terceiro em 2018, logo após retornar de uma viagem ao Chile, marcada por graves denúncias de abusos sexuais no clero.

Em uma anotação de janeiro de 2021, Francisco descreve ter ouvido a voz do demônio de forma "triunfante", como se a entidade tivesse controle total sobre a situação, proclamando: "Agora consegui tudo o que queria”. O pontífice também relata ter tido uma visão da entrada do inferno antes de dormir, momento em que afirma ter utilizado o rosário como uma "arma" para afastar o terror.

O peso do poder e a crise de autossuficiência

Os diários indicam que a crise espiritual de Francisco estava intrinsecamente ligada ao exercício da autoridade. O Papa admite que a sensação de autossuficiência — a crença de que poderia resolver todos os problemas da Igreja sozinho — foi o que o levou, em suas palavras, "aos portões do inferno".

Essa luta interna refletiu-se em sua gestão administrativa. O livro detalha que Francisco resistia à tentação de ser um "titereiro" que manipula pessoas para conveniência própria, motivo pelo qual manteve em cargos estratégicos até mesmo aqueles que o criticavam publicamente na Cúria Romana.

Traumas administrativos e exaustão

O documento também joga luz sobre o impacto emocional do escândalo de abusos no Chile em 2018. Francisco confessa ter sido "arrasado" pela situação e admite que, inicialmente, subestimou a gravidade dos fatos, chegando a relatar que "caiu do catre" devido ao estresse e ao diálogo com jornalistas.

Além da pressão espiritual, o desgaste físico é onipresente. Em 2019, Francisco descreveu-se como alguém "exausto, quase sem apoio espiritual". Segundo o cardeal Fernández, essa dedicação total, mesmo diante de problemas de saúde e exaustão completa, configurou um "heroísmo na caridade pastoral".

As anotações também revelam a visão pessoal do Papa sobre seus pares e sucessores. Ele manifestou profunda admiração pelo cardeal Robert Prevost (posteriormente Leão XIV), descrevendo-o como um homem irrepreensível, e manteve avaliações nuances sobre críticos como os cardeais Robert Sarah e Gerhard Müller, reconhecendo a sensibilidade espiritual de um e a bondade inerente do outro, apesar da agressividade.

Francisco, o primeiro Papa latino-americano, faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, após complicações de saúde, incluindo pneumonia bilateral.