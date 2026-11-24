Crianças perdem proteção: Senado decide futuro da revogação da LAP

O Projeto de Lei 2.812/2022, que propõe a revogação total da Lei de Alienação Parental (LAP), aguarda tramitação no Senado Federal. A proposta já foi aprovada terminativamente pela Câmara dos Deputados, mas a ida ao Senado depende da votação da redação final. A celeridade do processo agora recai sobre a pauta do presidente da casa, Davi Alcolumbre.

Photo: Пленарное заседание Конгресса by Сенат Бразилии, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Заседание Сената парламента Бразилии

A Lei nº 12.318, sancionada em agosto de 2010, foi concebida para evitar a manipulação psicológica de crianças e adolescentes com o intuito de romper vínculos com um dos genitores. No entanto, grupos de defesa dos direitos da infância e a mobilização de mães, como o coletivo Mães na Luta, denunciam que a aplicação da norma tem sido distorcida no Judiciário.

Segundo as denúncias, a LAP estaria sendo utilizada como instrumento para deslegitimar relatos de violência doméstica e abuso sexual. O padrão relatado consiste em: a mãe denuncia abusos ocorridos durante as visitas regulamentares; o pai, em contrapartida, alega ser vítima de alienação parental; e a Justiça, com base nessa tese, retira a guarda da criança da mãe, muitas vezes sob a justificativa de instabilidade psicológica da genitora.

No Supremo Tribunal Federal (STF), a questão também ganha relevância. O ministro Flávio Dino, relator de uma ação sobre a aplicação da lei, agendou para o dia 14 de dezembro uma audiência pública. Embora a ação não questione o mérito legal da LAP, o encontro servirá para que grupos de mães apresentem denúncias sobre a aplicação deturpada da lei por magistrados e operadores do direito.

O debate político reflete a polarização no Congresso. A revogação conta com o apoio do Ministério das Mulheres, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Por outro lado, parlamentares de ala conservadora, como os deputados Carlos Jordy, Bia Kicis e Chris Tonietto (PL), opuseram-se à medida na Câmara, tendência que deve se repetir no Senado.

A deputada Jandira Feghali, defensora da revogação, classifica a LAP como uma "invenção ideológica" sem base técnica. Complementando a crítica, a relatora especial da ONU sobre violência contra mulheres e meninas, Reem Alsalem, manifestou apoio à revogação em setembro de 2024, alertando que a legislação brasileira é singular ao sancionar atos de alienação parental, o que frequentemente resulta em discriminação contra mulheres que denunciam abusos.

O ponto central do conflito reside na distinção entre a convivência familiar, como direito da criança, e a segurança física e psicológica do menor. Enquanto críticos da lei apontam a existência de denúncias infundadas para afastar pais, as vítimas da aplicação da LAP argumentam que o sistema de justiça falha ao transformar a denunciante em acusada, ignorando provas de violência.