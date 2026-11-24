Decisão que surpreendeu especialistas: violência obstétrica vira institucional

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF) da Câmara dos Deputados aprovou, em 18 de novembro, um substitutivo ao Projeto de Lei (PL) 2.373/2023 que altera a natureza jurídica da punição em casos de falhas no atendimento ao parto e gestação. A mudança central é a substituição do termo "violência obstétrica" por "violência institucional".

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Домашнее насилие: страх и агрессия

Na prática, o texto altera o alvo da responsabilização. Enquanto a proposta original previa a criação de um crime específico para a violência obstétrica, o novo substitutivo retira essa tipificação penal. Em vez disso, desloca o foco da punição do profissional de saúde para o gestor público ou privado.

A "violência institucional" passa a ser definida por falhas de gestão, administração e financiamento. Isso significa que a responsabilidade recai sobre quem detém o poder orçamentário e operacional quando houver:

Falta de infraestrutura, equipamentos, medicamentos ou insumos;

Déficit de profissionais (ausência de obstetras, anestesiologistas ou pediatras);

Indisponibilidade de analgesia clinicamente indicada;

Falhas nos sistemas de regulação e transferência de pacientes.

Essa diferenciação cria uma barreira jurídica entre a decisão clínica e a falha administrativa. Decisões médicas baseadas em critérios técnicos e científicos deixam de ser automaticamente classificadas como violência, visando reduzir a insegurança jurídica apontada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). No entanto, o texto mantém que profissionais de saúde continuem sujeitos às normas gerais de responsabilidade civil, ética e penal em casos de negligência, imprudência ou imperícia.

Quanto aos direitos das pacientes, a proposta mantém a obrigatoriedade de acesso à informação, presença de acompanhante, plano de parto e manejo da dor. Sobre a cesariana eletiva, o texto estabelece a 39ª semana de gestação como referência para a realização do procedimento a pedido da mulher, após a devida orientação sobre riscos e benefícios.

Embora aprovado na CPASF, o projeto não é lei. O fluxo processual segue agora para a Comissão de Saúde, posteriormente para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e, finalmente, para a votação no Plenário da Câmara.