A mudança surpreendeu comunidades de Cabo Delgado: a ligação entre escola e futuro será reforçada

Mais de 89 mil alunos em Cabo Delgado serão beneficiados por programa de alimentação escolar

A Primeira-Dama da República, Gueta Chapo, lançou oficialmente na província de Cabo Delgado um projecto de alimentação escolar destinado a abranger mais de 89 mil alunos em 81 escolas ao longo dos próximos quatro anos. O programa visa combater a desnutrição infantil, melhorar o rendimento pedagógico e reduzir a evasão escolar.

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O lançamento da iniciativa ocorreu na Escola Primária de Murripa, no distrito de Mecúfi. O projecto prevê a entrega diária de uma refeição quente a estudantes de sete distritos: Chiúre, Namuno, Mecúfi, Metuge, Palma, Balama e Montepuez.

Impacto social e económico

Durante a cerimónia, Gueta Chapo sublinhou que a iniciativa ultrapassa a simples distribuição de comida, actuando no combate à desnutrição e na redução da carga financeira sobre as famílias. A Primeira-Dama destacou ainda que a compra de produtos agrícolas locais irá dinamizar a economia das comunidades envolventes.

O presidente da Comissão Executiva da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), Jacinto Loureiro, detalhou que o objectivo é garantir refeições diversificadas e equilibradas para incentivar a frequência escolar. Loureiro referiu que a meta é expandir a abrangência para 100 mil alunos nas 81 escolas previstas.

Financiamento e implementação

O projecto conta com o apoio financeiro da Fundação Moçambique LNG, que disponibilizará 21 milhões de dólares durante quatro anos. Jean-Pascal Clémençon, director-Geral da TotalEnergies em Moçambique e representante da Fundação, esclareceu que a iniciativa é liderada pelo Governo, através do Ministério da Educação e Cultura e da ADIN, evitando a criação de sistemas paralelos.

Clémençon reforçou que o foco na aquisição de alimentos produzidos localmente servirá para fortalecer as cadeias de abastecimento e beneficiar directamente os agricultores da região.

Contexto educativo e sanitário

O ministro da Educação e Cultura, Edson da Graça Francisco Macuácua, caracterizou o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PRONAE) como uma ferramenta essencial de protecção social. Segundo o governante, o PRONAE já abrange mais de mil escolas e 550 mil alunos a nível nacional, estando cerca de 30 mil alunos em 28 escolas de Cabo Delgado já integrados no sistema.

A urgência da medida é reforçada pelos dados apresentados pelo governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, que indicou que os índices de desnutrição crónica na província rondam os 45%. Tauabo apelou à coordenação entre o Governo, a sociedade civil e parceiros de cooperação para garantir que a iniciativa seja sustentável.