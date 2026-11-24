Moçambique actualizou planos de contingência perante riscos associados ao El Niño

Um relatório de Actualização Global sobre o fenómeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) alerta que cerca de 2,22 milhões de moçambicanos poderão ser afectados por condições climáticas adversas. Moçambique é identificado como um dos países de maior risco na África Austral, região que deverá enfrentar temperaturas mais elevadas e condições mais secas do que a média durante a época agrícola.

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Impactos na segurança alimentar e serviços essenciais

O documento, elaborado pelo Grupo de Trabalho Global sobre ENOS do Comité Permanente Interagências (IASC), indica que este cenário poderá comprometer a produção agrícola, a disponibilidade de água e a segurança alimentar de milhões de pessoas. O relatório prevê que as consequências humanitárias mais severas se tornem evidentes após as colheitas de abril de 2027, com o pico de necessidades esperado entre novembro de 2027 e março de 2028.

Resposta institucional e medidas de contingência

O Governo de Moçambique já actualizou os planos nacionais de preparação e contingência, tendo sido activadas medidas antecipadas para mitigar os impactos do fenómeno. No âmbito destas acções, destacam-se:

Apoio de agências humanitárias e parceiros internacionais na preparação.

Disponibilização de dois milhões de dólares através do Fundo Humanitário de Moçambique para intervenções de organizações não-governamentais nacionais.

Desafios e riscos adicionais

O relatório sublinha que a prestação de assistência a populações vulneráveis poderá ser dificultada pela insegurança em partes do Norte de Moçambique, que condiciona o acesso humanitário. Além da seca, existe o risco de fenómenos extremos localizados, como cheias, ciclones e surtos de doenças.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) prevê que este episódio do El Niño possa ser um dos mais intensos já registados, com anomalias térmicas significativas entre novembro de 2026 e janeiro de 2027. Embora se preveja uma época ciclónica abaixo da média, o documento ressalva que um único ciclone poderá causar impactos catastróficos.

Défice de financiamento regional

A análise alerta para uma lacuna crítica de recursos na África Austral, revelando que os planos nacionais de contingência dos países da região dispõem, actualmente, de apenas cerca de 11% do financiamento necessário para responder aos impactos esperados.