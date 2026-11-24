Robô sem chip corre a 17 km/h usando ar comprimido

Sexta-feira, um robô de seis pernas corre a 4,72 metros por segundo sobre concreto. Isso equivale a cerca de 10,6 milhas por hora, uma velocidade que parece impossível para uma máquina sem um único chip, transistor ou fio. Engenheiros da Universidade da Califórnia em San Diego (UC San Diego) demonstraram um protótipo que acelera, salta, nada e opera até submerso, desafiando o limite físico que tornava os robôs "macios" lentos. O segredo não está em motores potentes, mas numa lógica de pressão dupla, inspirada em motores a vapor do século XIX.

A barreira da física dos materiais macios

A questão não é apenas criar algo que se mova, mas fazê-lo rápido sem destruir a estrutura. Até 2022, o estado da arte nessa categoria era modesto: robôs 3D impressos, criados pela Bioinspired Robotics and Design Lab, liderada pelo professor Michael T. Tolley, atingiam apenas 4 centímetros por segundo. Isso é mais lento do que uma lesma.

O problema técnico é direto: aumentar a pressão do ar comprimido para gerar mais força acaba sobrecarregando as câmeras elásticas do corpo do robô. Ou o material rasga, ou a energia é desperdiçada como calor ou turbulência antes de se converter no movimento das pernas. Em alta velocidade, o ar simplesmente escapava do sistema sem realizar trabalho útil. Para quebrar esse impasse, Yichen Zhai, pós-doutorando do laboratório, e sua equipe recorreram a um princípio antigo: a expansão de dois estágios.

Como o ar comprimi do é usado duas vezes

Num motor a vapor clássico, o vapor não é expelido imediatamente. Ele expande num cilindro, realiza trabalho, e então flui para um cilindro maior e de baixa pressão, onde continua a empurrar. A equipe da UC San Diego replicou essa lógica dentro do polímero do robô, criando um sistema de canais integrado:

Primeiro estágio: o ar passa por câmeras menores e de alta pressão. Esse trecho exige força máxima, mas volume pequeno, controlando os mecanismos de direção.

o ar passa por câmeras menores e de alta pressão. Esse trecho exige força máxima, mas volume pequeno, controlando os mecanismos de direção. Segundo estágio: o mesmo fluxo de ar, agora com pressão reduzida, é direcionado para câmeras maiores que movem as pernas diretamente.

Essa arquitetura permite extrair trabalho útil da mesma porção de ar duas vezes. O resultado foi um salto de desempenho de 100 vezes: de 0,04 m/s para 4,72 m/s. O feito foi alcançado sem adicionar qualquer eletrônica externa. Toda a rede de canais, válvulas e câmeras foi impressa como uma peça única. Isso sugere, em teoria, que máquinas semelhantes podem ser fabricadas em impressoras 3D de mesa, usando polímeros acessíveis, sem precisar de circuitos delicados.

Onde o robô funciona e onde ele ainda trava

Os testes mostraram que a construção é versátil. O protótipo superou concreto, cascalho, grama e até mesmo descensos em escadas. O teste mais revelador foi a capacidade de nadar e continuar operando submerso. Isso abre espaço para aplicações onde a eletrônica é frágil ou impossível: zonas de alta radiação, campos magnéticos intensos ou desastres naturais complexos, onde fios e chips falham.

Contudo, há um limite operacional claro que ainda impede a independência total: o robô não carrega sua própria fonte de energia. Ele permanece conectado por um tubo a um compressor externo. Sem esse ar comprimido constante, ele para. Os pesquisadores apontam que a otimização futura do consumo de ar poderá permitir o uso de cilindros compactos de ar comprimido a bordo. Até lá, a demonstração prova que movimento rápido e versátil é possível sem um único componente digital. Mas o preço dessa independência tecnológica, por enquanto, é um cabo amarrado a uma máquina externa.