Juristas e economistas pedem a rejeição do PL das Big Techs na Câmara

Um grupo de 78 juristas e economistas encaminhou ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e a outros parlamentares uma carta aberta solicitando a rejeição do Projeto de Lei 4675/2025, conhecido como "PL das Big Techs". A proposta, que está sob relatoria do deputado Aliel Machado (PV-PR) e com votação prevista para esta semana, visa expandir as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na fiscalização de mercados digitais.

O ponto central da contestação dos profissionais é a alegada inconstitucionalidade do texto. Segundo os signatários, o projeto estabelece uma presunção de ilicitude baseada no porte das empresas, tratando organizações de grande dimensão como suspeitas sem que haja a comprovação prévia de abuso de poder econômico. Os autores argumentam que a repressão deve recair sobre o abuso comprovado, e não sobre o êxito empresarial ou o tamanho da operação.

De acordo com a carta, o PL prevê a criação de uma superintendência específica no Cade para monitorar empresas de "relevância sistêmica". Os críticos apontam que essa estrutura permitiria ao órgão administrativo criar regras e impor obrigações não expressas em lei, incluindo a possibilidade de exigir o "redesenho tecnológico" de produtos e serviços. As sanções por descumprimento dessas normas poderiam chegar a 20% do faturamento bruto do grupo econômico.

O grupo de especialistas, que inclui nomes como Cleveland Prates Teixeira (ex-conselheiro do Cade e professor da FGV Direito), Alexandre Messa e Rogério Boueri (ex-assessores do Ministério da Economia), sustenta que a Lei nº 12.529/2011 já oferece os instrumentos necessários para combater práticas anticompetitivas. Para os signatários, a legislação vigente já permite a investigação de condutas nocivas à ordem econômica mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Além das questões processuais e econômicas, o manifesto alerta para os riscos de interferência estatal na arquitetura de produtos digitais. Os juristas e economistas argumentam que a imposição de regras sobre interoperabilidade e acesso a dados, sob a justificativa de "condições isonômicas", poderia abrir precedentes para o controle estatal sobre a moderação de conteúdo e os critérios de ranqueamento das redes sociais, extrapolando a finalidade de defesa da concorrência.