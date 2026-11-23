Férias com 30 dias úteis em votação: o cálculo que altera o descanso dos trabalhadores brasileiros

Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe uma mudança estrutural na forma como as férias são contabilizadas no Brasil, transformando o descanso anual de 30 dias corridos em 30 dias úteis. A proposta, apresentada pelas deputadas Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Duda Salabert (PSOL-MG), altera a lógica da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para ampliar o tempo real de afastamento do empregado.

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Na prática, a medida elimina a contagem de finais de semana e feriados dentro do período de férias. Para um trabalhador com jornada de segunda a sexta-feira, isso significa que o descanso saltaria de quatro semanas para seis semanas, sem contar eventuais feriados que prolongariam ainda mais a pausa.

O Projeto de Lei 5.858/2026, protocolado em 16 de novembro, não se limita aos empregados regidos pela CLT em geral, mas estende a nova regra a categorias específicas, como atletas profissionais, aeronautas e empregados domésticos.

A lógica por trás da mudança

A justificativa das autoras baseia-se em dois pontos principais. Primeiro, o argumento de que o descanso semanal remunerado e os feriados são direitos autônomos e não deveriam ser "consumidos" pelo período de férias. Segundo, a proposta visa corrigir uma disparidade temporal: hoje, um trabalhador que tira férias em um mês com muitos feriados tem, efetivamente, menos dias de descanso do que aquele que escolhe um mês sem datas comemorativas.

Transição e vigência

Para evitar choques operacionais nas empresas, o texto prevê um prazo de adaptação de 180 dias após a eventual sanção da lei. A nova regra não seria retroativa; ela passaria a valer apenas para os períodos aquisitivos iniciados após a entrada em vigor da legislação. Esse intervalo serve para que as companhias reorganizem suas escalas de trabalho e o planejamento de substituições temporárias.

O projeto segue agora o rito legislativo na Câmara e, se aprovado, deverá passar pelo Senado antes de seguir para a sanção da Presidência da República.