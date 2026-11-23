Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe uma mudança estrutural na forma como as férias são contabilizadas no Brasil, transformando o descanso anual de 30 dias corridos em 30 dias úteis. A proposta, apresentada pelas deputadas Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Duda Salabert (PSOL-MG), altera a lógica da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para ampliar o tempo real de afastamento do empregado.
Na prática, a medida elimina a contagem de finais de semana e feriados dentro do período de férias. Para um trabalhador com jornada de segunda a sexta-feira, isso significa que o descanso saltaria de quatro semanas para seis semanas, sem contar eventuais feriados que prolongariam ainda mais a pausa.
O Projeto de Lei 5.858/2026, protocolado em 16 de novembro, não se limita aos empregados regidos pela CLT em geral, mas estende a nova regra a categorias específicas, como atletas profissionais, aeronautas e empregados domésticos.
A justificativa das autoras baseia-se em dois pontos principais. Primeiro, o argumento de que o descanso semanal remunerado e os feriados são direitos autônomos e não deveriam ser "consumidos" pelo período de férias. Segundo, a proposta visa corrigir uma disparidade temporal: hoje, um trabalhador que tira férias em um mês com muitos feriados tem, efetivamente, menos dias de descanso do que aquele que escolhe um mês sem datas comemorativas.
Para evitar choques operacionais nas empresas, o texto prevê um prazo de adaptação de 180 dias após a eventual sanção da lei. A nova regra não seria retroativa; ela passaria a valer apenas para os períodos aquisitivos iniciados após a entrada em vigor da legislação. Esse intervalo serve para que as companhias reorganizem suas escalas de trabalho e o planejamento de substituições temporárias.
O projeto segue agora o rito legislativo na Câmara e, se aprovado, deverá passar pelo Senado antes de seguir para a sanção da Presidência da República.
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