Casamentos infantis no Brasil: medida do governo muda tratamento de denúncias

O governo federal brasileiro anunciou a criação de um protocolo para combater a violência sexual associada a casamentos infantis, com previsão de apresentação entre 2026 e 2027. O anúncio foi feito pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, durante a 2ª Conferência Ministerial Global pelo Fim da Violência contra Crianças, nas Filipinas.

Photo: commons.wikimedia.org by Vanessa Gor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рука женщины, страх

Embora o casamento de menores de 16 anos seja proibido no Brasil desde 2019, dados do IBGE de 2022 indicam a existência de mais de 34 mil uniões conjugais envolvendo crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos — a maioria (77%) sendo meninas. Na prática, essas uniões informais são tipificadas pela lei brasileira como estupro de vulnerável.

O novo protocolo visa transformar a resposta estatal a esses casos por meio de três eixos operacionais:

Fluxo de Denúncias: Aprimorar o tratamento de queixas via Disque 100 e conselhos tutelares para evitar que casos de uniões precoces sejam arquivados ou naturalizados sem a devida investigação.

Aprimorar o tratamento de queixas via Disque 100 e conselhos tutelares para evitar que casos de uniões precoces sejam arquivados ou naturalizados sem a devida investigação. Capacitação Técnica: Treinar conselheiros tutelares, assistentes sociais, educadores e profissionais de saúde para identificar sinais de abuso e acolher as vítimas. Na área da saúde, a meta é capacitar 10 mil profissionais até 2028.

Treinar conselheiros tutelares, assistentes sociais, educadores e profissionais de saúde para identificar sinais de abuso e acolher as vítimas. Na área da saúde, a meta é capacitar 10 mil profissionais até 2028. Integração Institucional: Articular a atuação conjunta entre as pastas de saúde, educação, segurança pública e justiça para acelerar a responsabilização do agressor e o apoio psicológico à vítima.

Além do protocolo administrativo, a eficácia jurídica da medida depende do avanço do Projeto de Lei 6622/2025 na Câmara dos Deputados. O projeto visa declarar explicitamente a nulidade de qualquer casamento ou união estável abaixo dos 16 anos e tornar obrigatórias as políticas de assistência nas áreas de saúde e educação. A proposta aguarda, no momento, o parecer da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.