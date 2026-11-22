O governo federal brasileiro anunciou a criação de um protocolo para combater a violência sexual associada a casamentos infantis, com previsão de apresentação entre 2026 e 2027. O anúncio foi feito pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Janine Mello, durante a 2ª Conferência Ministerial Global pelo Fim da Violência contra Crianças, nas Filipinas.
Embora o casamento de menores de 16 anos seja proibido no Brasil desde 2019, dados do IBGE de 2022 indicam a existência de mais de 34 mil uniões conjugais envolvendo crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos — a maioria (77%) sendo meninas. Na prática, essas uniões informais são tipificadas pela lei brasileira como estupro de vulnerável.
O novo protocolo visa transformar a resposta estatal a esses casos por meio de três eixos operacionais:
Além do protocolo administrativo, a eficácia jurídica da medida depende do avanço do Projeto de Lei 6622/2025 na Câmara dos Deputados. O projeto visa declarar explicitamente a nulidade de qualquer casamento ou união estável abaixo dos 16 anos e tornar obrigatórias as políticas de assistência nas áreas de saúde e educação. A proposta aguarda, no momento, o parecer da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.