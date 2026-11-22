BH autoriza Nova Lima a intervir em 13 terrenos para criar Avenida do Parque

A Prefeitura de Belo Horizonte formalizou, via decreto publicado no Diário Oficial (20), a autorização para que a administração de Nova Lima realize intervenções em 13 terrenos situados no território da capital mineira. A medida é o passo jurídico necessário para viabilizar a criação da Avenida do Parque e do Parque Linear Público da Via Férrea, um projeto de 5,2 quilômetros que visa criar uma rota alternativa para reduzir o congestionamento no Vetor Sul da Região Metropolitana.

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Na prática, o decreto assinado pelo prefeito Álvaro Damião transfere a competência de execução das obras para Nova Lima, abrangendo áreas da União que estão sob a guarda temporária de Belo Horizonte desde 2024, fruto de uma ação civil pública. O acordo estabelece uma blindagem financeira para a capital: a prefeitura de Nova Lima assume a totalidade dos custos operacionais e financeiros, podendo executar os trabalhos diretamente ou via terceirização, sem qualquer repasse de despesas aos cofres de Belo Horizonte.

As áreas impactadas somam aproximadamente 400 mil metros quadrados na divisa entre o Belvedere (BH) e o Vila da Serra (Nova Lima), distribuindo-se em sete porções no bairro Lagoa Seca e seis trechos ao longo das vias Rodrigo Otávio Coutinho e Severino Melo Jardim. O projeto transforma o antigo corredor ferroviário em um eixo híbrido: de um lado, a infraestrutura viária para mobilidade urbana e, de outro, um corredor verde com ciclovias, trilhas ecológicas e áreas de convivência.

Apesar da autorização administrativa, a obra não começa imediatamente. O início efetivo depende agora de três gatilhos processuais: a formalização de um instrumento jurídico específico entre as duas prefeituras, a obtenção de licenças ambientais e urbanísticas, e o cumprimento de exigências de salvaguarda do patrimônio cultural.

Quanto ao cronograma, a Prefeitura de Nova Lima informou que os projetos técnicos estão concluídos e a administração está finalizando o processo licitatório para a contratação da empresa de engenharia. A meta é lançar o edital ainda em 2024, com a previsão de início da implantação física para 2027.