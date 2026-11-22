Ministro destaca projeto DICIPE que beneficiou mais de 83 mil crianças em Moçambique

O Ministro da Educação e Cultura, Edson da Graça Macuácua, defendeu o reforço do investimento na educação e nos cuidados da primeira infância, argumentando que a aprendizagem nos primeiros anos de vida é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável do país.

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A posição foi expressa durante a apresentação do Relatório Global de 2026 sobre Cuidados e Educação na Primeira Infância (CEPI), num evento que reuniu representantes da UNESCO, UNICEF e OCDE.

Resultados e alcance dos projetos

O governante destacou os avanços obtidos através de iniciativas específicas:

Projecto de Desenvolvimento Integral da Criança em Idade Pré-Escolar (DICIPE): Beneficiou 83.535 crianças, com a atuação de 350 escolinhas comunitárias e a formação de aproximadamente 1.500 facilitadores.

Beneficiou 83.535 crianças, com a atuação de 350 escolinhas comunitárias e a formação de aproximadamente 1.500 facilitadores. Programa de Prontidão Escolar: Já alcançou 65 mil crianças, visando melhorar a preparação para o ingresso na primeira classe.

Desafios de acesso e financiamento

Apesar dos progressos, Macuácua reconheceu que o acesso à educação pré-escolar permanece limitado. Foi referenciado que, em 2019, menos de 4% das crianças nesta faixa etária tinham acesso a programas organizados de aprendizagem, valor que ficou aquém da meta de 12% prevista para 2024.

No que concerne ao financiamento, o ministro apontou a insuficiência de recursos, revelando que a educação pré-escolar recebe apenas cerca de 1% do Orçamento do Estado alocado ao sector da Educação.

Prioridades e metas governamentais

Para reverter este cenário, o Governo estabeleceu as seguintes prioridades:

Universalização gradual: Expandir o ensino pré-primário para crianças dos cinco aos seis anos, transitando do modelo actual de prontidão escolar de dois meses para um ciclo de um ano, anexo às escolas primárias.

Expandir o ensino pré-primário para crianças dos cinco aos seis anos, transitando do modelo actual de prontidão escolar de dois meses para um ciclo de um ano, anexo às escolas primárias. Gestão financeira: Criação de uma rubrica específica para a educação pré-escolar no Orçamento do Estado.

Criação de uma rubrica específica para a educação pré-escolar no Orçamento do Estado. Planeamento estratégico: Aprovação da Estratégia de Educação Pré-Escolar 2027-2036 e o fortalecimento de parcerias com organizações internacionais.

O ministro sublinhou que o acesso deve ser acompanhado pela qualidade, ressaltando a necessidade de educadores formados, materiais adequados, supervisão pedagógica e a participação activa das famílias.

Edson da Graça Macuácua reafirmou o compromisso de Moçambique em centralizar as políticas públicas na criança, defendendo que a educação na primeira infância deve ser prioridade nos mecanismos de financiamento global, pois "investir nas crianças é investir no futuro sustentável das nossas nações”.