O Ministro da Educação e Cultura, Edson da Graça Macuácua, defendeu o reforço do investimento na educação e nos cuidados da primeira infância, argumentando que a aprendizagem nos primeiros anos de vida é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável do país.
A posição foi expressa durante a apresentação do Relatório Global de 2026 sobre Cuidados e Educação na Primeira Infância (CEPI), num evento que reuniu representantes da UNESCO, UNICEF e OCDE.
O governante destacou os avanços obtidos através de iniciativas específicas:
Apesar dos progressos, Macuácua reconheceu que o acesso à educação pré-escolar permanece limitado. Foi referenciado que, em 2019, menos de 4% das crianças nesta faixa etária tinham acesso a programas organizados de aprendizagem, valor que ficou aquém da meta de 12% prevista para 2024.
No que concerne ao financiamento, o ministro apontou a insuficiência de recursos, revelando que a educação pré-escolar recebe apenas cerca de 1% do Orçamento do Estado alocado ao sector da Educação.
Para reverter este cenário, o Governo estabeleceu as seguintes prioridades:
O ministro sublinhou que o acesso deve ser acompanhado pela qualidade, ressaltando a necessidade de educadores formados, materiais adequados, supervisão pedagógica e a participação activa das famílias.
Edson da Graça Macuácua reafirmou o compromisso de Moçambique em centralizar as políticas públicas na criança, defendendo que a educação na primeira infância deve ser prioridade nos mecanismos de financiamento global, pois "investir nas crianças é investir no futuro sustentável das nossas nações”.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.