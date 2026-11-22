Tigre turânico: da extinção histórica ao experimento de reintrodução no Cazaquistão

Ainda há um século, cruzar o caminho de um tigre nas colinas próximas ao que hoje é Bishkek não era motivo de espanto. A espécie, conhecida como tigre turânico ou do Cáspio, habitava densas matas ribeirinhas, caçava javalis e veados e, por vezes, se aproximava de assentamentos humanos. Atualmente, o animal é oficialmente considerado extinto, mas um projeto ambicioso no vizinho Cazaquistão reacende a possibilidade de reintrodução dos felinos na Ásia Central. Cientistas do Quirguistão e do Cazaquistão debatem o passado histórico e o possível futuro dessas populações.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотистый тигр в лесу

Anatomia de um predador adaptado

O tigre turânico era uma subespécie única, perfeitamente ajustada ao clima árido e à topografia complexa da região. Askar Davletbakov, chefe do laboratório de zoologia de vertebrados da Academia de Ciências do Quirguistão (NAN KR), destaca a extraordinária resistência física desses animais. Os adultos atingiam pesos entre 200 e 300 kg, dimensões comparáveis às dos tigres do Amur atuais, o que exigia uma dieta baseada em presas robustas.

O histórico alcance territorial da espécie estendia-se do Cáucaso e Irã até o oeste da China. Seus principais refúgios eram os vales dos rios e as florestas de tuga (matas ribeirinhas temporárias), onde abundavam javalis e cervos. No território quirguiz, a presença do predador foi registrada nas áreas do Lago Issyk-Kul, nas bacias dos rios Naryn e Kara-Darya e no vale de Chui. Registros científicos indicam que os tigres podiam escalar encostas até 2.200 metros de altitude, sendo a hoje inundada depressão de Ketmen-Tyube um dos pontos de maior concentração populacional.

A cadeia de causas para o desaparecimento

A extinção do tigre na região não foi um evento súbito, mas o resultado de uma expansão humana contínua que alterou as condições materiais de sobrevivência. O processo se desenrolou em quatro frentes interligadas:

Transformação do habitat: o avanço da agricultura levou ao desmatamento e ao secamento de áreas de junco e vegetação ribeirinha, essenciais para a caça e o abrigo.

o avanço da agricultura levou ao desmatamento e ao secamento de áreas de junco e vegetação ribeirinha, essenciais para a caça e o abrigo. Redução da base alimentar: a caça predatória e a conversão de terras para pastagem causaram o colapso das populações de javalis e veados, a principal fonte de alimento.

a caça predatória e a conversão de terras para pastagem causaram o colapso das populações de javalis e veados, a principal fonte de alimento. Erradicação incentivada: entre o final do século XIX e o início do século XX, o tigre era classificado como uma praga. Prêmios financeiros pela sua captura aumentaram significativamente, variando de 25 rublos na década de 1870 para 100 rublos em 1929.

entre o final do século XIX e o início do século XX, o tigre era classificado como uma praga. Prêmios financeiros pela sua captura aumentaram significativamente, variando de 25 rublos na década de 1870 para 100 rublos em 1929. Demanda externa: a alta valorização de ossos de tigre na medicina tradicional chinesa estimulou o tráfico ilegal de partes do animal.

O último registro oficial confirmado de um tigre no Quirguistão data de 1904, na localidade de Tokmok. Embora existam relatos não verificados de pegadas em 1912 e lendas populares sobre a captura de um filhote na década de 1950, não há evidência científica que comprove a presença da espécie na república durante a segunda metade do século XX.

Legado cultural e memória

A presença histórica do tigre deixou marcas profundas na cultura local. No épico popular "Manas", o animal (chamado de *jolbors*) é um símbolo de coragem. O historiador Azamat Alagoz uulu aponta um detalhe etnográfico específico: acreditava-se que se uma mulher gestante comesse o coração de um tigre, seu filho nasceria um grande guerreiro. Escavações arqueológicas que revelaram plaquetas de ouro em "estilo animal" confirmam que a imagem do tigre possuía valor sagrado para os povos que habitavam essas terras há milênios.

A experimentação no Cazaquistão

O projeto de retorno dos tigres à Ásia Central entrou em fase ativa em 2026. Em 31 de julho, a fêmea amur Үміт (Umit, que significa "Esperança") foi liberada no reservatório de Ile-Balkhash, no Cazaquistão. Em outubro, ela foi acompanhada pelo macho Amur. A escolha da subespécie amur não é arbitrária: estudos genéticos de 2009 demonstraram que o tigre turânico e o amur são praticamente idênticos no nível do DNA. Essa afinidade permitiu o uso dos indivíduos do Extremo Oriente para tentar restaurar a população perdida, com a premissa de que, acostumados a invernos rigorosos, eles se adaptariam às condições cauzas-centrais, desde que a base alimentar fosse assegurada.

A reintrodução do predador é apenas o estágio final de uma reconstrução ecológica que começou em 2019. As ações no reservatório de Ile-Balkhash incluíram o reflorestamento de matas de inundação, o repovoamento da área com alces de Bukhara e kulan (uma espécie de asno selvagem) para criar uma base alimentar viável, além do reforço das medidas contra o contrabando e a prevenção de incêndios.

Perspectivas para o Quirguistão

Cientistas quirguiz observam o caso cazaque com cautela otimista. Askar Davletbakov sugere que, com apoio estatal, o país poderia sustentar uma pequena população de 20 a 30 indivíduos em áreas adequadas nas regiões de Naryn, Issyk-Kul e Jalal-Abad. A viabilidade depende, no entanto, de condições materiais muito específicas: seriam necessárias extensões de terra de pelo menos 100 mil hectares, com restrições rigorosas ao pastoreio e à caça de esportes.

"Um ambiente natural saudável é o maior benefício que podemos obter com o retorno dessas espécies", afirma o especialista. Até que essas premissas sejam atendidas, o retorno dos tigres ao Quirguistão permanece como uma possibilidade teórica, enquanto o exemplo no Cazaquistão oferece um modelo prático de como a ação humana pode, em alguns casos, reverter danos ecológicos profundos.