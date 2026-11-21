El Niño intensifica a falta de chuvas e pressiona recursos locais em Sofala

A província de Sofala regista a iminência de seca severa em cinco distritos e seca moderada na cidade da Beira, como consequência da escassez de precipitação associada ao fenómeno El Niño, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM).

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Засуха

Segundo Aristides Armando, delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) em Sofala, as zonas com maior risco de enfrentar a seca severa são os distritos de Machanga, Chibabava, Muanza, Caia e Chemba.

Medidas de resposta e prevenção

Para mitigar os impactos climáticos, o Governo provincial já colocou em execução o plano de resposta ao fenómeno El Niño. Esta estratégia é complementada por um plano de contingência aprovado pelo Conselho de Ministros, focado no reforço de ações preventivas.

Entre as iniciativas já implementadas, destacam-se:

A instalação de uma rádio comunitária no distrito de Machanga para fortalecer os avisos prévios;

A mobilização de equipas de campo para a divulgação de mensagens preventivas junto das comunidades;

O acompanhamento direto dos administradores distritais na disseminação de informações sobre os riscos associados.

Impacto populacional e financiamento

O plano provincial prevê prestar assistência direta a cerca de 300 mil pessoas, o que representa aproximadamente 10% da população da província.

No entanto, a implementação total das medidas depende da mobilização de recursos financeiros. O orçamento previsto para as ações é de cerca de 500 milhões de meticais, valor que, segundo Aristides Armando, ainda não foi totalmente assegurado, embora persista a confiança na articulação entre os diversos setores e instituições para minimizar os danos nas comunidades.