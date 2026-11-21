A província de Sofala regista a iminência de seca severa em cinco distritos e seca moderada na cidade da Beira, como consequência da escassez de precipitação associada ao fenómeno El Niño, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM).
Segundo Aristides Armando, delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) em Sofala, as zonas com maior risco de enfrentar a seca severa são os distritos de Machanga, Chibabava, Muanza, Caia e Chemba.
Para mitigar os impactos climáticos, o Governo provincial já colocou em execução o plano de resposta ao fenómeno El Niño. Esta estratégia é complementada por um plano de contingência aprovado pelo Conselho de Ministros, focado no reforço de ações preventivas.
Entre as iniciativas já implementadas, destacam-se:
O plano provincial prevê prestar assistência direta a cerca de 300 mil pessoas, o que representa aproximadamente 10% da população da província.
No entanto, a implementação total das medidas depende da mobilização de recursos financeiros. O orçamento previsto para as ações é de cerca de 500 milhões de meticais, valor que, segundo Aristides Armando, ainda não foi totalmente assegurado, embora persista a confiança na articulação entre os diversos setores e instituições para minimizar os danos nas comunidades.
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A planta prioriza o crescimento vegetativo se o vaso for grande demais ou se receber excesso de nitrogênio; a indução floral exige 14 horas de escuridão e temperaturas entre 12°C e 16°C.