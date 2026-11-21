Antigo Hotel Maksoud Plaza deve virar complexo de apartamentos e hospedagem em SP

O antigo Hotel Maksoud Plaza, ícone do luxo em São Paulo que encerrou suas atividades em 2021, caminha para ser transformado em um complexo de uso misto. A Prefeitura de São Paulo confirmou que a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) analisa um pedido de alvará de reforma para o imóvel localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 424.

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O novo projeto prevê a conversão do edifício em um empreendimento composto por 398 apartamentos residenciais, 152 unidades destinadas à hospedagem e cinco lojas no térreo. A estrutura contará com 26 andares, além de seis subsolos para acomodar 595 vagas de estacionamento entre moradores e hóspedes.

A trajetória do imóvel nos últimos anos foi marcada por instabilidade financeira e disputas jurídicas. Em 2020, o hotel entrou em recuperação judicial com dívidas superiores a R$ 500 milhões, fechando definitivamente no ano seguinte. Embora o prédio tenha sido arrematado em 2011 pelos irmãos Fernando e Jussara Simões, da Simpar, para a quitação de dívidas trabalhistas, a entrega do imóvel foi retardada por conflitos entre os herdeiros de Henry Maksoud.

De acordo com a Prefeitura, o processo de análise do projeto ainda está em tramitação para verificar a conformidade com a legislação urbanística e edilícia vigente, sem uma data definida para a conclusão do parecer.

O Maksoud Plaza foi um dos endereços mais prestigiosos da capital paulista nas décadas de 80 e 90, famoso por hospedar estrelas internacionais e sediar apresentações de artistas como Frank Sinatra. Henry Maksoud Neto, herdeiro do grupo, afirmou que não possui mais informações sobre o destino do imóvel desde que efetuou a entrega do prédio em 2022.

Procurados, os sócios da Simpar preferiram não comentar sobre o novo empreendimento.