São Paulo entra em zona de maior instabilidade climática devido ao Super El Niño

O estado de São Paulo entrou na zona de maior instabilidade climática do ciclo do Super El Niño. De acordo com meteorologistas, o pico do fenômeno — caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico — deve ocorrer entre novembro e dezembro, consolidando um cenário de temperaturas elevadas e chuvas irregulares.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ураган на побережье

O mecanismo por trás do caos climático paulista é a energia acumulada. Segundo Leydson Dantas, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a ausência de cobertura de nuvens permite que a radiação solar seja armazenada na atmosfera. Quando a umidade finalmente avança sobre o estado, essa energia acumulada acelera drasticamente o ciclo de formação de nuvens, resultando em tempestades violentas e queda de granizo.

A distribuição das chuvas, porém, não é uniforme. Existe uma divisão geográfica clara nos impactos:

Sul do estado: Tendência de precipitações acima da média.

Tendência de precipitações acima da média. Centro-Oeste: Tendência de chuvas abaixo da média.

Para dezembro, a previsão é de um mês quente e chuvoso. Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo, alerta para o alto risco de temporais, inclusive na Grande São Paulo. Ela ressalta que, embora o calor prevaleça, a nebulosidade excessiva e as pancadas frequentes podem manter a temperatura ligeiramente abaixo do normal para o período.

O horizonte temporal: quando termina?

Embora os modelos internacionais indiquem que o fenômeno possa retornar ao status de "neutralidade" entre junho e agosto do próximo ano, a estabilização total do sistema atmosférico brasileiro é um processo mais lento. Para o Inmet, a influência do El Niño nos ventos, temperaturas e níveis de chuva no Brasil pode persistir até o segundo semestre de 2027.

Dantas enfatiza que, apesar da magnitude do evento (classificado como "forte"), a população deve evitar o alarmismo, focando na preparação prática. Enquanto o Sul e Sudeste lidam com o excesso de água, as regiões Norte e Nordeste enfrentam a seca, exigindo maior zelo com o consumo de recursos hídricos e energia.

Recomendações de segurança

Diante da previsão de ventos extremos e precipitações intensas, a Defesa Civil de São Paulo orienta a população a:

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão, outdoors, andaimes ou árvores;

Sair imediatamente de imóveis que apresentem rachaduras ou trincas;

Manter distância de janelas e desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas durante as tempestades;

Evitar dirigir em condições de visibilidade reduzida e ventos fortes.