Alemanha elimina imposto sobre eletricidade para acelerar transição energética

Consumidores residenciais e empresas de serviços na Alemanha deixarão de pagar a taxa de imposto sobre a eletricidade, que anteriormente acrescentava 2,05 centavos de euro a cada quilowatt-hora (kWh) consumido. A medida elimina uma barreira financeira que tornava a energia elétrica proporcionalmente mais cara que o gás natural, cujo imposto para aquecimento era de apenas 0,55 centavos por kWh.

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O impacto no custo da energia

Na prática, a isenção remove um componente do custo final da conta de luz, mas não elimina todas as taxas. De acordo com dados do Fundo de Neutralidade Climática, o custo de um kWh de eletricidade ainda engloba 12,6 centavos em encargos e sobretaxas, enquanto no gás esse valor é de 3,6 centavos. A maior parte do peso financeiro atual para o consumidor de eletricidade provém de tarifas de rede e contribuições destinadas ao suporte de parques eólicos offshore.

A diferença de custos entre as fontes de energia atuava como um desestímulo à eletrificação. Com a anulação do imposto, a transição para tecnologias como bombas de calor e veículos elétricos torna-se financeiramente mais viável, já que esses sistemas possuem maior eficiência energética que os motores a combustão ou caldeiras a gás, mas eram freados pelo custo do insumo elétrico.

A transição do sistema

A regra anterior, implementada em 2003, visava financiar contribuições previdenciárias em um período em que a energia renovável representava apenas 7,9% da matriz alemã. Atualmente, a geração "verde" já atinge 58,6%, alterando a lógica do sistema: a prioridade deixou de ser o financiamento de fundos sociais via energia e passou a ser a substituição de combustíveis fósseis por eletricidade produzida internamente.

A Associação Baviera de Energéticos e Redes de Água (VBEW) aponta que a produção doméstica de energia limpa mantém o valor agregado dentro do país, ao contrário do gás importado. Embora o aumento do consumo possa reduzir os custos unitários por kWh no longo prazo, a redução de outros encargos, como a queda da alíquota do IVA para 7%, ainda esbarra em limitações orçamentárias do governo.