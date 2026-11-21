Justiça condena Vitacon a indenizar compradores por imóveis inabitáveis em SP

A incorporadora Vitacon foi condenada pela Justiça de São Paulo a indenizar compradores de imóveis nos empreendimentos ON Vila Olímpia, ON Maracatins e ON Brooklin. As decisões judiciais, proferidas entre 2025 e 2026, baseiam-se na entrega de unidades sem condições mínimas de habitabilidade, apesar da emissão formal do "habite-se".

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Um dos casos emblemáticos é o de José Fernando de Souza, aposentado que adquiriu duas unidades para locação. Segundo Souza, as edificações apresentavam falhas graves de infraestrutura, incluindo a ausência de hidrantes e extintores, elevadores de serviço com defeito e ferragens expostas. O comprador alegou que a emissão do habite-se serviu apenas para transferir as taxas condominiais e custos operacionais ao proprietário, enquanto as unidades permaneciam inabitáveis.

A Justiça determinou que as SPEs do grupo Vitacon paguem a Souza uma multa mensal de 1% sobre os valores quitados, além do reembolso de R$ 3.353,59 referentes a taxas condominiais pagas antes da conclusão real dos imóveis.

Divergência entre documentação e realidade física

O núcleo do conflito reside na natureza do "habite-se" (Certificado de Conclusão) na cidade de São Paulo. O documento é emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) via sistema eletrônico, baseando-se em declarações técnicas de engenheiros e arquitetos, sem a necessidade de vistoria presencial obrigatória por parte da Prefeitura.

No empreendimento ON Vila Olímpia, a sentença da juíza Ana Laura Corrêa Rodrigues (3ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo) destacou que, embora o habite-se tenha sido emitido em 14 de maio de 2024, as condições mínimas de moradia só foram implementadas em maio de 2025 — oito meses após o prazo final de tolerância contratual.

Em outra decisão, o juiz Ricardo Augusto Ramos (7ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo) classificou a obtenção do documento em prédios distantes da condição mínima de moradia como uma "verdadeira fraude", apontando uma tendência de construtoras em utilizar expedientes duvidosos para evitar multas por atraso.

Evidências e contra-argumentos

Uma vistoria pericial realizada pela Forbee Engenharia em abril de 2025, contratada por condôminos do ON Vila Olímpia, identificou 586 pontos de não conformidade. Entre as irregularidades estavam fiação exposta, falta de equipamentos de combate a incêndio e fissuras estruturais em lajes e reservatórios.

A Vitacon contesta a interpretação do laudo, afirmando que os 586 registros não são falhas técnicas independentes, mas sim a contabilização individual de cada ponto onde faltava um item (como um extintor) ou onde eram necessários ajustes de limpeza e acabamento.

A incorporadora também atribuiu parte dos atrasos na entrega definitiva à concessionária Enel, alegando ter notificado a empresa extrajudicialmente devido a demoras na ligação de energia elétrica.

Status atual

Em nota, a Vitacon afirma que as intervenções necessárias foram realizadas e que os três empreendimentos (ON Vila Olímpia, ON Maracatins e ON Brooklin) estão integralmente concluídos, regularizados e ocupados. Sobre o ON Brooklin, a empresa ressalta que as demandas judiciais representam aproximadamente 1,15% das 434 unidades do prédio.

Do ponto de vista jurídico, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) consolidou o entendimento de que a posse do habite-se não exime a construtora de responsabilidade se o imóvel for disponibilizado sem infraestrutura básica ou energia definitiva, configurando-se, nestes casos, o atraso na entrega.