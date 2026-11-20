COP-31 consolida que meta de limitar aquecimento global a 1,5°C não será cumprida

A conclusão da COP-31, na Turquia, nesta sexta-feira (20), consolida um dado técnico inevitável: a meta de limitar o aquecimento global a 1,5°C — estabelecida no Acordo de Paris em 2015 — não será cumprida. O impasse agora não é mais a constatação do fenômeno, mas a gestão financeira do desastre.

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O centro da disputa nas negociações continua sendo o financiamento climático. Enquanto países em desenvolvimento demandam recursos para mitigação e adaptação, as nações desenvolvidas resistem em formalizar compromissos financeiros robustos. A proposta atual prevê a ampliação do financiamento para US$ 1,3 trilhão anuais até 2035.

Contudo, a análise comparativa revela uma distorção severa nas prioridades globais. Para se ter uma base de comparação, o montante proposto para o clima é inferior à metade dos gastos bélicos globais. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI), os custos para custear os dois conflitos em curso atingiram US$ 2,8 trilhões apenas em 2025.

Essa disparidade entre a urgência climática e o desembolso real é evidenciada pelos custos da inação. De acordo com a ONU, os danos anuais atribuídos às mudanças climáticas — somando a destruição de ecossistemas e perdas em infraestruturas e cadeias produtivas — chegam a US$ 2,3 trilhões por ano. Ou seja, o custo do prejuízo é quase o dobro do valor proposto para o financiamento preventivo até 2035.

O impacto humano desses números é mensurável: a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que 3,6 bilhões de pessoas já vivem sob vulnerabilidade climática. Dados da ONG alemã Germanwatch detalham que, somente no ano passado, eventos climáticos extremos resultaram na morte de 35 mil pessoas, afetaram 100 milhões de indivíduos e geraram prejuízos financeiros superiores a US$ 158 bilhões.

O cenário evidencia que a transferência de tecnologia de energias limpas e a implementação de mecanismos de monitoramento real não podem mais ser adiadas por negociações que visam reduzir metas ou prorrogar prazos. A responsabilidade financeira recai, prioritariamente, sobre as economias desenvolvidas, que historicamente priorizaram a expansão econômica em detrimento da sustentabilidade ambiental.