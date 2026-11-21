Baterias de água contra desperdício: Copel mira 9,1 GW em usinas reversíveis no Paraná

A Copel está planejando transformar a infraestrutura de suas hidrelétricas em gigantescas "baterias de água", com um portfólio de projetos de usinas reversíveis que somam aproximadamente 9,1 gigawatts (GW) de potência. A estratégia, detalhada na última quinta-feira (19) durante o Copel Day em Nova York, visa solucionar um dos maiores gargalos da transição energética: como armazenar o excesso de energia solar e eólica para liberá-la nos horários de pico de demanda.

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O objetivo central da companhia é disputar leilões de armazenamento previstos para o segundo semestre de 2027. A aposta é utilizar a tecnologia reversível para evitar o chamado curtailment - quando o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ordena cortes na geração de energia por falta de capacidade de escoamento ou demanda insuficiente.

A lógica do armazenamento hidráulico

Diferente de uma usina convencional, a hidrelétrica reversível opera em dois ciclos. No momento de baixa demanda ou excesso de oferta solar, a energia é usada para bombear água de um reservatório inferior para um superior. Quando o consumo sobe, especialmente ao anoitecer, essa água é liberada para girar as turbinas e gerar eletricidade. Embora haja perda energética no bombeamento, a escala de armazenamento é massivamente superior à das baterias químicas.

Estratégia de implantação e custos

Para viabilizar os projetos e reduzir custos, a Copel prioriza a adaptação de infraestruturas já existentes, focando na construção de novas casas de força em usinas atuais. Diogo Mac Cord, vice-presidente de Estratégia, Novos Negócios e Transformação Digital da empresa, explicou que a companhia trabalha com três configurações:

Circuito semiaberto: A aposta principal da empresa, somando 6,6 GW. Combina reservatórios conectados a cursos d'água com outros artificiais isolados.

A aposta principal da empresa, somando 6,6 GW. Combina reservatórios conectados a cursos d'água com outros artificiais isolados. Circuito aberto: Inclui projetos nas usinas Foz do Areia e Segredo, com reservatórios conectados a rios naturais.

Inclui projetos nas usinas Foz do Areia e Segredo, com reservatórios conectados a rios naturais. Circuito fechado: Um projeto piloto de 200 MW com reservatórios totalmente isolados.

O projeto mais avançado é a nova casa de força reversível na usina de Segredo (PR), com potência estimada em 2,2 GW, que já teve o projeto básico submetido à aprovação da Aneel.

O embate tecnológico: Hidráulica vs. Baterias

A Copel defende que o governo realize leilões "agnósticos", ou seja, que permitam a competição entre diferentes tecnologias de armazenamento. O argumento do presidente da companhia, Daniel Slaviero, é que a autonomia das usinas reversíveis — que pode variar de 15 a 20 horas de geração — as torna ideais para gerir excedentes acumulados durante fins de semana, algo inviável para baterias químicas.

Para a empresa, as duas tecnologias são complementares: enquanto baterias respondem rapidamente a flutuações curtas, as reversíveis lidam com grandes volumes de energia por períodos prolongados.

Embora os valores específicos para essas obras não tenham sido divulgados, a Copel informou que esses investimentos serão adicionais ao plano de R$ 21,1 bilhões já anunciado para o período entre 2027 e 2030. Caso os contratos sejam firmados em 2027, a estimativa é que as instalações levem cerca de cinco anos para serem concluídas.