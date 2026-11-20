Ligação ferroviária Évora-Elvas entrará em serviço no segundo semestre de 2027

A nova ligação ferroviária entre Évora e Elvas entrará em serviço no segundo semestre de 2027, mas a sua plena operação será dividida em duas etapas distintas. A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou que a abertura da linha ocorrerá de forma faseada, utilizando inicialmente sistemas de segurança convencionais para evitar que a ausência de tecnologia avançada bloqueie a circulação.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд Grand Est на фоне сельской местности

Na primeira fase, prevista para a segunda metade de 2027, a linha funcionará com base na sinalização eletrónica e no sistema CONVEL, o padrão de segurança já utilizado no resto da Rede Ferroviária Nacional. Este passo permitirá que os comboios comecem a circular após a conclusão dos ensaios e a certificação do CONVEL, previstos para o primeiro trimestre de 2027.

O salto qualitativo ocorrerá apenas na segunda fase, com a implementação do sistema europeu de controlo de comboios (ETCS). A instalação desta tecnologia, contratada à multinacional Alstom, é o que permitirá que a linha atinja o seu potencial máximo, possibilitando velocidades até 250 km/h para material circulante equipado. A IP prevê que esta fase de modernização tecnológica seja concretizada em 2028.

Esta estratégia de implementação faseada responde a um impasse temporal: enquanto as obras físicas de construção da ferrovia estão concluídas, a sinalização e a certificação de segurança exigem prazos mais longos. O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, já tinha alertado anteriormente que a infraestrutura física não é suficiente para a operação, sendo a sinalização o fator determinante para a entrada em serviço real dos comboios.

A linha Évora-Elvas é a peça central do Corredor Internacional Sul, que visa ligar o Porto de Sines à fronteira do Caia, integrando o programa de modernização "Ferrovia 2020".