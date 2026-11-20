Professores alertam para crise: compromisso oficial garante livros em 2027

O Governo de Moçambique assumiu o compromisso de garantir a disponibilidade dos livros escolares da 4.ª e 5.ª classes para o ano lectivo de 2027. A medida visa responder à escassez de materiais de ensino e às preocupações levantadas pela Associação Nacional dos Professores (ANAPRO).

O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação e Cultura, Edson Macuácua, durante um encontro em Maputo com representantes da ANAPRO. Na ocasião, os docentes alertaram para a falta de manuais e a desatualização dos materiais de apoio, factores que, segundo o professor Boavida Macuácua, comprometem gravemente o processo de ensino e aprendizagem.

Planos de produção e distribuição

O Ministro confirmou que já foram iniciadas as diligências para a impressão dos materiais. O objectivo é concluir a elaboração dos livros da 4.ª e 5.ª classes durante o mês de novembro, permitindo que, posteriormente, os trabalhos avancem para os níveis do ensino secundário.

Edson Macuácua salientou que o desafio não reside apenas na produção, mas também na logística de distribuição, para assegurar que os manuais cheguem efetivamente aos alunos antes ou no início das actividades lectivas, superando os atrasos registados em períodos anteriores.

Participação dos docentes e qualidade pedagógica

Para adequar os conteúdos à realidade das salas de aula em Moçambique, o Ministério solicitou à ANAPRO a indicação de professores de diversas disciplinas e classes para integrarem as equipas de elaboração e avaliação dos manuais. O Ministro sublinhou que a participação activa dos docentes é fundamental, exigindo-se, porém, rigor técnico, domínio pedagógico e experiência científica.

O governante enfatizou que a elaboração de manuais escolares é uma questão de soberania, defendendo que o processo deve ser conduzido com responsabilidade, sem pressas que possam comprometer a qualidade da formação das novas gerações.

Diálogo e valorização profissional

Isac Marrengula, Presidente da ANAPRO, defendeu a implementação de mecanismos regulares de diálogo e a criação de uma agenda conjunta para a valorização e desenvolvimento profissional dos professores, abrangendo formação e assistência social.

Em resposta, o Ministro convidou a associação a participar num exercício interno de reflexão sobre a qualidade da educação no país, valorizando a perspectiva dos professores que actuam directamente nas escolas em todo o território nacional.