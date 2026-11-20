Governo Lula confirma a criação de ministério para a população idosa

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a criação de um novo ministério dedicado exclusivamente à população idosa. Embora a estrutura administrativa, o nome oficial e a liderança da pasta ainda estejam em fase de definição, a iniciativa surge como uma tentativa de centralizar políticas que, hoje, estão fragmentadas entre diferentes órgãos federais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зрелость и принятие

Atualmente, quem busca assistência ou a garantia de direitos na terceira idade precisa navegar por diferentes instâncias: a saúde está sob o Ministério da Saúde, a proteção de direitos no Ministério dos Direitos Humanos e questões jurídicas no Ministério da Justiça. A proposta do novo órgão — que nos bastidores do Planalto é chamado de Ministério da Longevidade - é unificar essa coordenação para que o cidadão idoso não fique perdido entre a burocracia de múltiplas pastas.

Para chefiar a nova estrutura, o governo avalia nomes como a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). Aos 84 anos, Benedita não apenas possui trajetória política, mas pertence à faixa etária que a pasta pretende atender, o que poderia trazer uma visão mais prática sobre as dificuldades reais de acesso a serviços públicos na velhice.

A decisão de criar a pasta não foi apenas técnica, mas movida por percepções do presidente durante a campanha. Lula mencionou a mobilização dos idosos nas urnas e a gratidão por famílias que levaram seus parentes mais velhos para votar. No entanto, um ponto crucial que teria sensibilizado o presidente foi a vulnerabilidade social: relatos de mães idosas que sofrem as consequências financeiras e emocionais do vício de filhos em apostas on-line.

Essa nuance indica que o novo ministério não deve focar apenas na saúde preventiva ou em benefícios previdenciários, mas também em enfrentar novas formas de vulnerabilidade familiar e social. O desafio agora é transformar a intenção política em acesso real: definir quem terá direito aos novos serviços, como será feito o cadastro e, principalmente, como a centralização de políticas evitará que o idoso continue dependendo de múltiplos intermediários para obter dignidade básica.