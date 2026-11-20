ANPD mantém suspensão de streams do Discord após recurso rejeitado

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) rejeitou, por unanimidade, o recurso do Discord e manteve a suspensão das transmissões ao vivo da plataforma no território brasileiro. A decisão, tomada na quarta-feira (18 de novembro de 2026), confirma a medida preventiva adotada em agosto pela Superintendência de Fiscalização (SFI-ANPD), com base nas diretrizes do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital).

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Na prática, a restrição não representa um banimento total do aplicativo, mas um bloqueio técnico direcionado. A ferramenta Go Live e outras funcionalidades de transmissão de vídeo no modelo "um para muitos" permanecem inoperantes. Já as mensagens de texto, chamadas de voz e videochamadas individuais continuam funcionando normalmente.

A decisão da agência fundamenta-se na vulnerabilidade estrutural do Discord. Para a ANPD, a plataforma depende excessivamente de automações limitadas e de denúncias dos próprios usuários, o que torna a resposta da empresa reativa e posterior ao dano. O relator do caso, diretor Iagê Miola, afastou a tese da empresa de que a medida seria baseada em um evento isolado. Ele citou investigações estaduais e um relatório do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Polícia Civil de São Paulo, que registrou 64 pedidos de emergência entre maio de 2025 e janeiro de 2026 relacionados a crimes como incitação ao suicídio e automutilação.

Para que a suspensão seja revertida, o Discord deve migrar de promessas para a comprovação técnica de governança. A plataforma já enviou uma resposta à agência em 16 de novembro, que agora passa por análise. Para retomar as operações de streaming, a ANPD exige:

Prova concreta de que os sistemas de verificação etária são eficazes na prática;

Implementação de controles ativos capazes de detectar e interromper riscos graves em tempo real;

Apresentação de métricas verificáveis e um cronograma de melhorias para a elaboração de um plano de conformidade.

Em nota, o Discord afirmou estar comprometido em buscar uma solução com a ANPD, mas contestou a amplitude da medida, argumentando que a restrição atinge adultos — aos quais o ECA Digital não se aplicaria — e que as exigências técnicas da agência podem impactar o setor de tecnologia como um todo.