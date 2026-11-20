Ninguém quer ver os exames desacreditados: o debate em Maputo poderá mexer com todo o sistema

Governo e ANAPRO acordam reforço da vigilância para combater fraudes em exames escolares

O Governo de Moçambique e a Associação Nacional dos Professores (ANAPRO) pretendem implementar medidas rigorosas de vigilância durante a realização dos exames escolares. O objectivo é prevenir fraudes, assegurar a transparência e elevar a credibilidade do processo de avaliação no Sistema Nacional de Educação.

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Combate a irregularidades e fiscalização

As medidas foram discutidas num encontro em Maputo entre o Ministro da Educação e Cultura, Edson Macuácua, e representantes da ANAPRO. Durante a reunião, a associação manifestou preocupação com a ocorrência de fugas de enunciados, pressões para a alteração de pautas e a progressão automática de alunos que não dominam competências básicas.

Para contrariar estas práticas, propôs-se a criação de mecanismos de acompanhamento e fiscalização conjunta entre o Ministério e a ANAPRO. O Ministro Edson Macuácua considerou urgente a adopção destas providências, determinando que as propostas sejam convertidas em orientações oficiais para todas as escolas do país num prazo de 24 a 48 horas.

O governante enfatizou a necessidade de tolerância zero face a actos de corrupção, fraude ou desvios, apelando à responsabilidade de todos os gestores e profissionais envolvidos no processo avaliativo.

Qualidade do ensino e progressão de alunos

Além da segurança dos exames, a ANAPRO alertou para a precariedade da qualidade do ensino, mencionando casos de alunos que chegam às classes terminais sem saber ler ou escrever devido às passagens automáticas.

Em resposta, o Ministro propôs a criação de uma equipa de trabalho conjunta para reflectir sobre a qualidade do ensino em todos os subsistemas — do primário ao ensino superior — e a formação de professores. Sobre as passagens automáticas, Macuácua defendeu que qualquer alteração deve basear-se em fundamentação técnica e análise global, evitando mudanças sucessivas sem a devida avaliação de impacto.

Diálogo institucional e valorização docente

Isac Marrengula, Presidente da ANAPRO, defendeu a criação de canais regulares de consulta entre o Ministério e as associações de professores. Segundo Marrengula, a melhoria da educação depende de um professor que seja respeitado, valorizado e integrado nas decisões que afectam a gestão das escolas.

Para operacionalizar estas mudanças, o Ministro solicitou à ANAPRO a constituição de uma equipa técnica para interagir com o Ministério e agilizar a implementação dos novos instrumentos de fiscalização.