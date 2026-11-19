Presidente da República abre estação de saneamento no bairro Manhaua

O Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, inaugurou nesta quinta-feira novas infraestruturas de tratamento de águas residuais na cidade de Quelimane, província da Zambézia. O empreendimento, avaliado em mais de 300 milhões de meticais e financiado pelo Banco Mundial, visa melhorar o saneamento urbano, diminuir a contaminação ambiental e mitigar a propagação de doenças de origem hídrica.

Photo: mos.ru by Мосводоканал, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очистные сооружения

As infraestruturas foram implantadas no bairro de Manhaua e na zona do Mercado Aldeia, no bairro Aeroporto. O sistema compreende mecanismos de elevação, tratamento e descarga de efluentes, garantindo que as águas residuais sejam tratadas antes de serem devolvidas ao meio ambiente, reduzindo assim a poluição de cursos de água e do ecossistema marinho.

Impacto na saúde pública e ambiente

O Chefe de Estado salientou que a ausência de tratamento adequado, particularmente no rio Bons Sinais, comprometia a saúde das comunidades que utilizam a água para a pesca e lavagem de roupa. Segundo Daniel Chapo, essa situação contribuía para a ocorrência de casos de diarreia e cólera, doenças que chegaram a causar mortes na região.

O presidente do Conselho Municipal de Quelimane, Manuel de Araújo, destacou que a parceria entre o Governo de Moçambique e o Banco Mundial representa um investimento crucial para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Limitações na capacidade de atendimento

Apesar do avanço, a escala da infraestrutura é insuficiente face à dimensão da cidade. O governador da Zambézia, Pio Matos, alertou que a estação tem capacidade para atender apenas 19 mil habitantes, num contexto onde Quelimane possui cerca de 400 mil residentes.

Pio Matos explicou que as condições hidrogeológicas da cidade tornam os desafios de saneamento ainda mais complexos, afirmando que o município deverá continuar a investir para garantir que a totalidade da população tenha acesso a um saneamento adequado.

Colaboração Institucional

Durante a cerimónia, foi realçada a cooperação entre as seguintes entidades para a viabilização do projecto:

Conselho Municipal de Quelimane;

Governo Provincial da Zambézia;

Aeroportos de Moçambique (que disponibilizaram espaço para uma das unidades).