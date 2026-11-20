Alunos privados de debate: votação pode restaurar disciplinas ausentes há anos

Uma mobilização que reúne mais de 130 entidades — entre movimentos estudantis, associações científicas e coletivos de professores — tenta agora garantir que a Filosofia e a Sociologia deixem de ser componentes opcionais ou irregulares para se tornarem obrigações concretas no Ensino Médio. O foco é a aprovação do Projeto de Lei 1.466/2026, com votação prevista para a próxima quarta-feira (25) na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Para quem está na ponta, no cotidiano escolar, a questão não é apenas curricular, mas de acesso real ao conhecimento. A proposta, de autoria da ex-deputada Lenir de Assis (PT-PR), surge como resposta direta aos efeitos da Reforma do Ensino Médio de 2017. Na prática, a reforma anterior criou uma brecha: embora as diretrizes gerais mencionassem as áreas, a organização das grades ficou a cargo dos estados, o que resultou em uma oferta instável e, em muitos casos, inexistente ao longo dos três anos do ciclo.

Um levantamento coordenado por Lenir de Assis revelou a gravidade do cenário. O diagnóstico mostrou falhas severas na carga horária e na disponibilidade dessas matérias nas redes estaduais, com o Paraná figurando entre os estados onde os estudantes têm menos acesso a esses conteúdos. O resultado é um ensino que, muitas vezes, prioriza a preparação técnica para o mercado de trabalho, mas negligencia a formação da consciência crítica e a autonomia intelectual do jovem.

O que muda concretamente com o PL 1.466/2026? O projeto não propõe apenas a "existência" das disciplinas no papel, mas estabelece critérios de implementação que impactam a rotina do aluno:

Presença garantida: As disciplinas passam a ser obrigatórias em todas as séries do Ensino Médio, eliminando a discricionariedade dos estados.

As disciplinas passam a ser obrigatórias em todas as séries do Ensino Médio, eliminando a discricionariedade dos estados. Carga horária mínima: O texto substitutivo, relatado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS), prevê no mínimo dois tempos semanais de aula para cada disciplina por ano letivo.

O texto substitutivo, relatado pela deputada Maria do Rosário (PT-RS), prevê no mínimo dois tempos semanais de aula para cada disciplina por ano letivo. Qualificação docente: Para evitar que as matérias sejam ministradas por professores de outras áreas sem a devida formação, o projeto exige docentes com diplomação específica em Filosofia e Sociologia.

A disputa agora transita entre a necessidade pedagógica de formar cidadãos capazes de decifrar a realidade social e a resistência política de setores da extrema direita, que veem a presença dessas disciplinas como um problema. A tramitação, que já havia sido interrompida anteriormente por pedido da deputada Adriana Ventura (Novo-SP), volta ao centro do debate com a pressão de entidades do Norte do Paraná e de diversas outras regiões do país.