Brasil recusa acordo da COP31 para eletrificar 35% da economia global até 2035

O Brasil decidiu não assinar o acordo voluntário proposto pela Turquia durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP31), em Antália. O documento estabelece a meta de eletrificar 35% da economia global até 2035, mas a recusa brasileira não é uma oposição à eletrificação em si, e sim a ausência de salvaguardas técnicas e conceituais no texto.

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O ponto de ruptura reside na terminologia: o governo brasileiro, via Ministério do Meio Ambiente, exige que a meta esteja explicitamente atrelada a energias renováveis. A distinção é fundamental para evitar que a categoria de "energia limpa" — defendida por outros blocos, como a União Europeia — abra brechas para a inclusão de fontes nucleares, que, embora não emitam carbono, geram resíduos radioativos.

Além da questão da matriz energética, a posição do Brasil visa proteger a viabilidade econômica e política dos combustíveis renováveis, especialmente o etanol. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que a eletrificação deve coexistir com os biocombustíveis, combatendo a tentativa de impor um roteiro único de descarbonização que ignore as particularidades da matriz energética brasileira.

Na prática, esse impasse reflete um conflito de interesses maior dentro do "divan" (fórum de negociações da COP31):

Bloco Pró-Renováveis: Brasil, União Europeia, Reino Unido e nações como Chile e Panamá buscam metas vinculadas a fontes estritamente limpas.

Brasil, União Europeia, Reino Unido e nações como Chile e Panamá buscam metas vinculadas a fontes estritamente limpas. Bloco dos Petrodólares: Arábia Saudita e Kuwait barram qualquer diferenciação rigorosa entre fontes de energia ou cronogramas regulatórios que acelerem a substituição dos combustíveis fósseis.

Outro obstáculo real para a implementação do acordo é o custo estrutural. O ministro João Paulo Capobianco destacou que a eletrificação exige mudanças profundas na infraestrutura de rede elétrica e no transporte coletivo. Sem a definição de quem financiará essas adequações nos países em desenvolvimento, a meta de 35% (estando a média global atual em 24%) permanece como uma declaração de intenções sem mecanismo de execução financeira.

A adesão ao acordo, até o momento, é baixa: dos mais de 190 signatários do Acordo de Paris, apenas 25% do grupo que manifestou algum apoio efetivamente assinou a declaração turca.