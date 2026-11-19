Para travar a recorrência de irregularidades e garantir a transparência dos exames nacionais no ano lectivo de 2026, o Governo de Moçambique irá adoptar a aplicação de enunciados diferenciados por província. A medida visa assegurar que eventuais casos de fraude numa região específica não comprometam a validade das provas em todo o território nacional.
A iniciativa foi detalhada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, após a 33.ª Sessão Ordinária do órgão em Maputo. Segundo o governante, a diversificação dos enunciados permitirá que, caso seja detectada fraude numa província — como Nampula, por exemplo -, não seja necessário anular e repetir a disciplina em todas as outras partes do país, reduzindo assim os custos operacionais associados à repetição de exames.
Para reforçar a integridade do processo, o Executivo implementará as seguintes medidas:
Estão previstos exames finais para o ano lectivo de 2026 nos seguintes subsistemas:
As provas abrangerão a 4.ª, 6.ª, 9.ª e 12.ª classes, bem como o 1.º e 2.º anos de formação de professores. O Governo assegura que as condições necessárias para a realização dos exames em todo o país estão criadas. Inocêncio Impissa incentivou os estudantes a focarem-se na revisão das matérias e na utilização dos catálogos de exames disponibilizados pelo sector da Educação.
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