Moçambique adota estratégia de exames por província para reduzir impacto de irregularidades

Governo implementa enunciados diferenciados por província para combater fraude nos exames de 2026

Para travar a recorrência de irregularidades e garantir a transparência dos exames nacionais no ano lectivo de 2026, o Governo de Moçambique irá adoptar a aplicação de enunciados diferenciados por província. A medida visa assegurar que eventuais casos de fraude numa região específica não comprometam a validade das provas em todo o território nacional.

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Estratégias de mitigação e redução de custos

A iniciativa foi detalhada pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, após a 33.ª Sessão Ordinária do órgão em Maputo. Segundo o governante, a diversificação dos enunciados permitirá que, caso seja detectada fraude numa província — como Nampula, por exemplo -, não seja necessário anular e repetir a disciplina em todas as outras partes do país, reduzindo assim os custos operacionais associados à repetição de exames.

Para reforçar a integridade do processo, o Executivo implementará as seguintes medidas:

Fiscalização activa: Maior envolvimento das associações de professores em coordenação com o Ministério da Educação e estruturas de controlo provincial e distrital.

Maior envolvimento das associações de professores em coordenação com o Ministério da Educação e estruturas de controlo provincial e distrital. Elaboração participativa: Processo de criação dos enunciados desenhado para evitar que as províncias tenham conhecimento antecipado do conteúdo das provas.

Processo de criação dos enunciados desenhado para evitar que as províncias tenham conhecimento antecipado do conteúdo das provas. Controlo de extravios: Implementação de procedimentos para que, em caso de acesso indevido aos documentos, a utilidade destes seja limitada, já que o detentor não saberia em qual província ou localidade a prova seria aplicada.

Âmbito e preparação dos estudantes

Estão previstos exames finais para o ano lectivo de 2026 nos seguintes subsistemas:

Educação de Adultos;

Ensino Primário;

Ensino Secundário Geral;

Educação e Formação de Professores.

As provas abrangerão a 4.ª, 6.ª, 9.ª e 12.ª classes, bem como o 1.º e 2.º anos de formação de professores. O Governo assegura que as condições necessárias para a realização dos exames em todo o país estão criadas. Inocêncio Impissa incentivou os estudantes a focarem-se na revisão das matérias e na utilização dos catálogos de exames disponibilizados pelo sector da Educação.