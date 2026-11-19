Iniciativa do Millennium bim reduz tempo de recolha de água para 30 minutos

Uma iniciativa conjunta entre o Millennium bim e o Parque Nacional de Maputo (PNAM), estabelecida em 2025, resultou na melhoria do abastecimento de água para seis comunidades envolventes ao Parque. A intervenção, que beneficiou entre 800 e 930 pessoas, consistiu na reabilitação de seis sistemas de abastecimento alimentados por energia solar.

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As comunidades beneficiadas são Massoane, Gala, Tchia, Mussongue, Phuza 1 e Phuza 2. Além do consumo doméstico, a disponibilidade de água está a apoiar a produção hortícola em Massoane e Tchia, abrangendo uma área total de aproximadamente 1,75 hectares (0,75 ha em Massoane e cerca de um hectare em Tchia), o que reforça a produção local de alimentos.

Impacto no quotidiano e produtividade

A intervenção reduziu significativamente o esforço das famílias na recolha de água. De acordo com dados do Parque Nacional de Maputo, a distância percorrida diminuiu de mais de dois quilómetros para menos de 500 metros na maioria das comunidades. O tempo gasto na obtenção do recurso, que antes variava entre duas a três horas, baixou para cerca de 20 a 30 minutos, permitindo que as populações dediquem mais tempo à educação, a actividades produtivas e à vida familiar.

Sustentabilidade e Gestão Comunitária

Para garantir a continuidade dos serviços, foram criados seis Comités de Gestão de Água, compostos por 74 membros (40 homens e 34 mulheres). Estes grupos receberam formação em gestão, operação, higiene e prestação de contas, e operam com órgãos eleitos, estatutos e regulamentos internos.

Rui Pedro, Presidente da Comissão Executiva do Millennium bim, destacou que a parceria demonstra como a responsabilidade social corporativa pode gerar mudanças concretas, unindo os recursos do banco ao conhecimento técnico de instituições que operam no terreno.

Miguel Gonçalves, Administrador do Parque Nacional de Maputo, salientou que a iniciativa prova que a conservação ambiental e o bem-estar das populações podem ser promovidos de forma complementar, assegurando que a preservação da natureza caminhe ao lado da melhoria das condições de vida locais.

Contexto da Parceria

A colaboração foi formalizada em Julho de 2025 através de um Memorando de Entendimento, com a adesão do Millennium bim ao Clube de Amigos do Parque Nacional de Maputo (MUNGANO). A acção integra o programa de Responsabilidade Social Corporativa "Mais Moçambique pra Mim”, focando-se no desenvolvimento sustentável e na gestão de recursos essenciais pelas próprias comunidades.