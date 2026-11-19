Anthropic chega ao IPO na Nasdaq avaliada em US$ 1,4 trilhão

A Anthropic, empresa por trás do modelo de IA Claude, chega ao seu IPO na Nasdaq com uma avaliação de US$ 1,4 trilhão. O valor a coloca logo abaixo da SpaceX (US$ 1,77 trilhão), consolidando a companhia como uma força dominante no setor corporativo, especialmente entre programadores, apesar de ter menos visibilidade junto ao público geral do que o ChatGPT.

Photo: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 факультет искусственного интеллекта

A mecânica do crescimento: Receita vs. Prejuízo

Os números do prospecto de IPO revelam uma empresa em fase de expansão agressiva. No primeiro semestre de 2026, a receita saltou para US$ 16,3 bilhões — um crescimento de 14 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior (US$ 1,16 bilhão). Contudo, esse crescimento veio acompanhado de um prejuízo massivo de US$ 80,7 bilhões, contra US$ 13 bilhões há 12 meses.

Para entender esse déficit, é preciso separar a operação financeira da contábil: a maior parte do prejuízo (US$ 72,4 bilhões) deve-se a títulos conversíveis. Como esse tipo de dívida se converte em ações, o custo contabilizado aumenta proporcionalmente à valorização da empresa no mercado.

Já a eficiência operacional mostra sinais de melhora. Os custos, que consumiam 201% da receita no primeiro semestre de 2025, caíram para 55% no mesmo período deste ano. Esse ajuste permitiu que a companhia registrasse um lucro operacional de US$ 974 milhões no segundo trimestre de 2026. Atualmente, a receita anualizada (run-rate) da Anthropic gira em torno de US$ 81 bilhões.

Base de clientes e a aposta no B2B

Diferente da OpenAI, que começou focada no usuário final, a Anthropic construiu sua base no segmento corporativo de alto valor. O detalhamento da receita revela a robustez dessa estratégia:

250 clientes gerando US$ 10 milhões ou mais em receita anualizada;

gerando US$ 10 milhões ou mais em receita anualizada; 1,9 mil clientes pagando US$ 1 milhão ou mais por ano;

pagando US$ 1 milhão ou mais por ano; 11,9 mil clientes com pagamentos acima de US$ 100 mil anuais.

Em termos de performance, dados da OpenRouter mostram que, embora o Claude seja o quinto modelo mais demandado em volume de pedidos, ele lidera em capacidade técnica, ocupando as primeiras posições no ranking de modelos mais aptos.

Passivos e Riscos Estruturais

O otimismo do mercado é contrabalançado por compromissos financeiros rígidos. A Anthropic possui cerca de US$ 430 bilhões atrelados a contratos não canceláveis com fornecedores de chips (como a Broadcom) e provedores de nuvem (Amazon, Google e Microsoft). Estima-se que a empresa precise desembolsar mais de US$ 475 bilhões em capacidade computacional nos próximos sete a dez anos.

Além do peso financeiro, a empresa enfrenta dois gargalos críticos:

Jurídico: Processos movidos por gravadoras (como a Universal Music Group) e escritores, que acusam a empresa de utilizar músicas e livros protegidos por direitos autorais para treinar o Claude. Segurança: O risco do "autoaprimoramento recursivo". O prospecto de IPO admite que a perda de controle da IA poderia causar danos econômicos tão vastos que seriam impossíveis de mitigar via mercado de seguros.

A tese do mercado: O "valor do trabalho"

A avaliação de US$ 1,4 trilhão não se baseia apenas na receita atual, mas em uma tese de substituição de produtividade. Em vez de definir um mercado endereçável de software (SaaS), a Anthropic estima a oportunidade com base no valor total das tarefas de escritório globalmente. A empresa sugere que sua IA poderia capturar ou acelerar um valor econômico de US$ 40 trilhões por ano.

Essa abordagem remete ao IPO da Amazon há 25 anos: a aceitação de prejuízos imediatos em troca da dominância de uma infraestrutura futura. No momento, a Anthropic conta com mais de US$ 100 bilhões em caixa para sustentar essa corrida.