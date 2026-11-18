O litoral português corre perigo: nova estratégia traçou futuro contra o avanço das marés

Durante a 31.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, reafirmou que a mitigação das alterações climáticas é uma "prioridade absoluta" para Portugal. A ministra defendeu que a urgência do cenário atual exige que os compromissos internacionais deixem de ser meras promessas e se convertam em ações concretas.

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No seu discurso, Maria da Graça Carvalho salientou a vulnerabilidade do território português, especialmente devido à extensa linha costeira e à exposição a impactos climáticos, argumentando que a mitigação não pode ser dissociada da adaptação. O objetivo central, segundo a ministra, é tornar as infraestruturas e o território nacionais "mais resilientes", alinhando a política interna com a implementação do Acordo de Paris.

Um dos pontos centrais da intervenção foi a menção ao Plano Social para o Clima. Com um investimento previsto de cerca de 1,6 mil milhões de euros, este mecanismo visa apoiar famílias, microempresas e territórios em situação de vulnerabilidade. A aposta reside na ideia de que a transição climática não deve ser apenas técnica, mas socialmente justa, garantindo que quem tem menos recursos não fique excluído da modernização energética.

A ministra destacou que a transição para uma economia descarbonizada é também uma questão de desenvolvimento estratégico, focada na independência energética e na competitividade. Portugal apresenta já resultados significativos, com as fontes renováveis a assegurarem mais de 75,5% da produção de eletricidade. No entanto, a estratégia para o futuro prevê ir além da produção, focando-se agora em:

Sistemas de armazenamento de energia;

Promoção do autoconsumo e criação de comunidades de energia;

Melhoria da eficiência energética nos edifícios;

Eletrificação dos consumos e mobilidade sustentável.

Finalmente, Maria da Graça Carvalho referiu a definição de uma estratégia para o abandono dos combustíveis fósseis, descrevendo-a como um processo "programado, justo e inclusivo", reforçando que as decisões políticas devem continuar a ser orientadas pela evidência científica, mesmo num contexto internacional complexo e marcado por conflitos.