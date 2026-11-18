Pax é a única empresa brasileira a integrar programa da OpenAI para defesa cibernética

A Pax, startup brasileira de inteligência artificial voltada à segurança pública, tornou-se a única empresa do país a assumir publicamente sua participação no Daybreak Blue. O programa, gerido pela OpenAI (criadora do ChatGPT), concede acesso restrito a modelos de IA de última geração — como o GPT-5.6 Sol — especificamente para a defesa contra ataques cibernéticos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Аналитик безопасности и коллега

O ponto central dessa integração não é apenas o acesso à tecnologia, mas a natureza do uso: a Pax poderá utilizar a IA para realizar a chamada "caça a vulnerabilidades". Na prática, a empresa usará a ferramenta para revisar códigos de programação e identificar brechas em seus próprios sistemas antes que criminosos as encontrem, reforçando a blindagem da plataforma que serve de suporte para forças policiais em todo o Brasil.

A relevância dessa proteção é proporcional ao volume de dados sensíveis que a Pax manipula. A tecnologia da empresa cruza boletins de ocorrência, registros policiais e imagens de câmeras de segurança, permitindo que investigadores façam perguntas em linguagem natural para encontrar conexões entre crimes. Atualmente, a plataforma opera em mais de 200 municípios e já auxiliou na resolução de mais de 7 mil casos em estados como São Paulo, Ceará, Paraná e Goiás.

A entrada no Daybreak Blue foi facilitada por uma conexão estratégica de capital. A aproximação ocorreu via Jack Altman, sócio da Benchmark e irmão de Sam Altman, CEO da OpenAI. A Benchmark foi um dos fundos líderes na rodada de captação de US$ 40 milhões realizada pela Pax em maio de 2026.

O acesso ao programa é rigorosamente controlado pela OpenAI através de um processo de verificação e cadastro. A restrição é necessária porque as mesmas ferramentas capazes de blindar um sistema podem, se mal utilizadas, ser usadas para criar ataques cibernéticos sofisticados. Ao integrar a Pax, a OpenAI permite que a empresa utilize capacidades de análise de segurança com menos restrições do que as aplicadas ao uso convencional da IA, desde que limitadas a atividades legítimas de defesa.