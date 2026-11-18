O Governo de Moçambique anunciou o pagamento de 33% da dívida relativa a horas extraordinárias acumuladas até 2023, com a previsão de que os desembolsos sejam efectuados até dezembro do corrente ano. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação e Cultura, Edson Macuácua, durante uma reunião com a Associação Nacional dos Professores (ANAPRO).
O Ministro salientou que a regularização de salários, horas extras, turnos e meio, bem como outros pagamentos pendentes, é uma prioridade do Executivo. Segundo Macuácua, o Governo está a coordenar esforços com o Ministério das Finanças e as direcções provinciais para acelerar a execução dos pagamentos, que já começaram a ser efectuados.
O governante sublinhou a necessidade de maior coordenação para garantir que a distribuição dos recursos seja feita com justiça, igualdade e equidade, evitando que algumas escolas ou distritos fiquem excluídos do processo. No entanto, a ANAPRO considera que a medida, embora seja um passo importante, é insuficiente.
A associação manifestou as seguintes preocupações:
Isac Marrengula, Presidente da ANAPRO, propôs a criação de uma agenda conjunta para a valorização e o desenvolvimento profissional dos docentes, defendendo a necessidade de diálogos regulares com o Ministério da Educação e Cultura. Foram também abordados os atrasos nos processos de mudança de carreira e a existência de salários em dívida que se arrastam há vários anos.
Em resposta, o Ministro Edson Macuácua propôs a criação de uma equipa conjunta de trabalho entre o Ministério e a associação para:
Embora tenha acolhido as preocupações sobre a titularização das dívidas de 2024 a 2026, o Ministro não assumiu um compromisso específico quanto à emissão desses títulos, sugerindo que o tema seja aprofundado na equipa de trabalho conjunta.
As duas partes acordaram manter o diálogo, estando agendado um novo encontro para dezembro para avaliar os progressos alcançados nestas matérias.
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