Governo de Moçambique define cronograma para liquidação de dívidas com o setor docente

O Governo de Moçambique anunciou o pagamento de 33% da dívida relativa a horas extraordinárias acumuladas até 2023, com a previsão de que os desembolsos sejam efectuados até dezembro do corrente ano. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação e Cultura, Edson Macuácua, durante uma reunião com a Associação Nacional dos Professores (ANAPRO).

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O Ministro salientou que a regularização de salários, horas extras, turnos e meio, bem como outros pagamentos pendentes, é uma prioridade do Executivo. Segundo Macuácua, o Governo está a coordenar esforços com o Ministério das Finanças e as direcções provinciais para acelerar a execução dos pagamentos, que já começaram a ser efectuados.

Desafios na distribuição e a posição da ANAPRO

O governante sublinhou a necessidade de maior coordenação para garantir que a distribuição dos recursos seja feita com justiça, igualdade e equidade, evitando que algumas escolas ou distritos fiquem excluídos do processo. No entanto, a ANAPRO considera que a medida, embora seja um passo importante, é insuficiente.

A associação manifestou as seguintes preocupações:

Falta de horizonte temporal: Não há definição de datas para o pagamento do restante valor, nem para as dívidas referentes aos anos de 2024, 2025 e 2026.

Não há definição de datas para o pagamento do restante valor, nem para as dívidas referentes aos anos de 2024, 2025 e 2026. Titularização de dívidas: A ANAPRO exigiu a emissão de documentos formais que comprovem os valores devidos, permitindo que os professores possam, eventualmente, recorrer a instituições bancárias para antecipar os fundos. Esta medida visa proteger profissionais que se reformem ou falecem sem receber os montantes devidos.

Agenda de valorização docente e mudanças de carreira

Isac Marrengula, Presidente da ANAPRO, propôs a criação de uma agenda conjunta para a valorização e o desenvolvimento profissional dos docentes, defendendo a necessidade de diálogos regulares com o Ministério da Educação e Cultura. Foram também abordados os atrasos nos processos de mudança de carreira e a existência de salários em dívida que se arrastam há vários anos.

Em resposta, o Ministro Edson Macuácua propôs a criação de uma equipa conjunta de trabalho entre o Ministério e a associação para:

Acompanhar a evolução dos processos de mudança de carreiras.

Partilhar informações e identificar falhas administrativas.

Garantir a transparência na aplicação dos recursos disponíveis, dada a limitação orçamental.

Embora tenha acolhido as preocupações sobre a titularização das dívidas de 2024 a 2026, o Ministro não assumiu um compromisso específico quanto à emissão desses títulos, sugerindo que o tema seja aprofundado na equipa de trabalho conjunta.

As duas partes acordaram manter o diálogo, estando agendado um novo encontro para dezembro para avaliar os progressos alcançados nestas matérias.