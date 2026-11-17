China usa 'destilação' de IAs dos EUA para contornar sanções de chips

A China está implementando uma estratégia sistemática de "destilação" de inteligência artificial para contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos ao acesso de chips de alta performance. De acordo com uma investigação da Reuters, baseada na análise de mais de 300 documentos — incluindo patentes, artigos acadêmicos e editais de recrutamento -, empresas e pesquisadores chineses utilizam a saída de modelos norte-americanos para treinar sistemas nacionais menores e mais eficientes.

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Na prática, a destilação funciona como uma relação entre "professor" e "aluno". Um modelo robusto (como os da OpenAI ou Anthropic) gera a solução para problemas complexos ou códigos de programação; esses resultados são então coletados e processados para alimentar o treinamento de modelos chineses de menor porte. O objetivo é capturar a capacidade cognitiva do sistema líder sem a necessidade de replicar a infraestrutura massiva de computação exigida para criar tal modelo do zero.

O custo da eficiência e a dependência tecnológica

Para a indústria chinesa, a vantagem é puramente econômica e operacional. Uma única consulta cara e complexa a um modelo dos EUA gera um conjunto de dados que pode ser reutilizado infinitamente para treinar sistemas locais, reduzindo drasticamente a dependência de hardware estrangeiro para a manutenção de capacidades avançadas. Exemplos concretos ilustram essa dinâmica:

Universidade Jiao Tong de Xangai: Utilizou cerca de 5.000 respostas do modelo o1 da OpenAI, traduzidas via GPT-4o mini, para criar 10.750 exemplos bilíngues que aprimoraram o modelo Qwen2.5-72B do Alibaba.

Utilizou cerca de 5.000 respostas do modelo o1 da OpenAI, traduzidas via GPT-4o mini, para criar 10.750 exemplos bilíngues que aprimoraram o modelo Qwen2.5-72B do Alibaba. Alibaba: Em abril de 2025, a empresa detalhou o uso de GPT-4 e GPT-4o para gerar material de treinamento em idiomas estrangeiros para refinar modelos Qwen menores.

Em abril de 2025, a empresa detalhou o uso de GPT-4 e GPT-4o para gerar material de treinamento em idiomas estrangeiros para refinar modelos Qwen menores. Meituan: Em parceria com a Universidade Jiao Tong, utilizou o GPT-4o para gerar planos de coordenação de agentes de IA em programação, transferindo esse conhecimento para um sistema menor.

No entanto, há um limite técnico: a destilação não replica a totalidade das capacidades do modelo original e, como alertaram os próprios pesquisadores da Jiao Tong, a dependência excessiva dessa técnica pode atrofiar a inovação original da China, mantendo o país refém dos avanços externos.

O embate geopolítico e a legalidade

O movimento escalou para o nível diplomático. Em julho de 2026, em Chengdu, o Departamento de Comércio dos EUA alertou reguladores chineses que a coleta industrial de dados poderia configurar roubo de propriedade intelectual. Washington vê a destilação como o fator principal para a redução da distância tecnológica entre as duas potências. Por outro lado, desenvolvedores chineses argumentam que a técnica é um padrão de mercado e que o progresso nacional decorre de melhorias em algoritmos e arquitetura, e não apenas da cópia de resultados.

Embora a OpenAI e a Anthropic proíbam explicitamente em seus termos de uso a utilização de seus resultados para desenvolver modelos concorrentes, a fiscalização é complexa. No plano governamental, Pequim não ordena a prática, mas a incentiva indiretamente. Um pacote de políticas de IA e Manufatura de janeiro de 2026, emitido por oito órgãos governamentais, promove a destilação para difundir a IA no setor manufatureiro, visando a redução de custos e a facilidade de implantação industrial.

Este cenário coloca a destilação no centro das tensões antes da cúpula da APEC em Shenzhen, prevista para novembro de 2026, onde Donald Trump e Xi Jinping devem se encontrar, com a disputa pela soberania computacional como um dos pontos cegos — ou focos — da pauta econômica.