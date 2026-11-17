Bolsa Família: Governo libera R$ 14,88 bilhões em pagamentos de novembro

A partir desta segunda-feira (16), mais de 19 milhões de famílias brasileiras têm acesso aos pagamentos de novembro do Bolsa Família. O volume total de recursos movimentados pelo governo federal chega a R$ 14,88 bilhões, resultando em um valor médio de R$ 783,63 por residência. No total, a transferência de renda impacta a vida de aproximadamente 49 milhões de pessoas em todo o território nacional.

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Neste mês, a dinâmica de acesso ao dinheiro mudou. Para evitar que as famílias mais vulneráveis ficassem desassistidas diante dos possíveis impactos do fenômeno El Niño, o governo antecipou e unificou grande parte do calendário. Enquanto o fluxo tradicional é escalonado por dias, a maioria dos beneficiários receberá o valor já na quarta-feira (18). O cronograma detalhado funciona assim: quem possui NIS final 1 recebe na segunda (16); NIS final 2, na terça (17); e todos os demais finais (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0) recebem own unificado na quarta-feira (18).

Acesso prioritário em áreas de calamidade

Existe uma camada extra de urgência para quem vive em municípios sob estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida. Para essas famílias, a burocracia do dígito final do NIS é ignorada: o recurso é liberado para todos já nesta segunda-feira (16). A medida beneficia 628 mil famílias em 112 municípios, distribuídos por oito estados (Amazonas, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraná), com um aporte de R$ 631,8 milhões.

Distribuição regional e valores médios

O impacto do programa não é uniforme geograficamente. O Nordeste continua sendo a região com maior volume de beneficiários (8,88 milhões de famílias), recebendo R$ 6,89 bilhões. No entanto, quem vive na região Norte, embora em número menor (2,47 milhões de famílias), recebe o maior valor médio por residência do país: R$ 816,31.

As demais regiões apresentam os seguintes números:

Sudeste: 5,4 milhões de famílias (média de R$ 777,19).

5,4 milhões de famílias (média de R$ 777,19). Sul: 1,29 milhão de famílias (média de R$ 777,85).

1,29 milhão de famílias (média de R$ 777,85). Centro-Oeste: 1,01 milhão de famílias (média de R$ 798,16).

Complementos: quem recebe a mais?

O valor base do Bolsa Família é acrescido de adicionais específicos que dependem da composição familiar. Não se trata de um valor fixo para todos, mas de complementos baseados em necessidades biológicas e etárias:

Primeira Infância: R$ 150 extras para famílias com crianças menores de sete anos (atingindo 8,26 milhões de benefícios).

R$ 150 extras para famílias com crianças menores de sete anos (atingindo 8,26 milhões de benefícios). Crianças e Adolescentes: R$ 50 adicionais para quem tem entre 7 e 18 anos incompletos (beneficiando 14,37 milhões de pessoas).

R$ 50 adicionais para quem tem entre 7 e 18 anos incompletos (beneficiando 14,37 milhões de pessoas). Gestantes: R$ 50 extras para mais de 635 mil mulheres grávidas.

R$ 50 extras para mais de 635 mil mulheres grávidas. Nutrizes: R$ 50 adicionais para 373 mil famílias com bebês de até seis meses.

Perfil de quem acessa o recurso

O programa reflete a estrutura social do Brasil: a face do Bolsa Família é predominantemente feminina e negra. Das 19,07 milhões de famílias, 83,47% são chefiadas por mulheres. Em termos de raça e etnia, 73,19% dos beneficiários (35,86 milhões de pessoas) são pretos ou pardos. O programa também alcança grupos específicos, como 268 mil famílias indígenas, 321 mil quilombolas, 453 mil famílias de catadores de recicláveis e quase 300 mil pessoas em situação de rua.

A Regra de Proteção: a transição financeira

Um ponto crucial do acesso é a Regra de Proteção, que impede a interrupção abrupta do benefício quando a família consegue aumentar sua renda. Atualmente, 2,06 milhões de famílias estão nessa condição. Elas não recebem o valor integral, mas mantêm um pagamento médio de R$ 427,06, funcionando como uma rede de segurança para que a melhora financeira momentânea não resulte em desamparo imediato.