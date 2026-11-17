A partir desta segunda-feira (16), mais de 19 milhões de famílias brasileiras têm acesso aos pagamentos de novembro do Bolsa Família. O volume total de recursos movimentados pelo governo federal chega a R$ 14,88 bilhões, resultando em um valor médio de R$ 783,63 por residência. No total, a transferência de renda impacta a vida de aproximadamente 49 milhões de pessoas em todo o território nacional.
Neste mês, a dinâmica de acesso ao dinheiro mudou. Para evitar que as famílias mais vulneráveis ficassem desassistidas diante dos possíveis impactos do fenômeno El Niño, o governo antecipou e unificou grande parte do calendário. Enquanto o fluxo tradicional é escalonado por dias, a maioria dos beneficiários receberá o valor já na quarta-feira (18). O cronograma detalhado funciona assim: quem possui NIS final 1 recebe na segunda (16); NIS final 2, na terça (17); e todos os demais finais (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0) recebem own unificado na quarta-feira (18).
Existe uma camada extra de urgência para quem vive em municípios sob estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida. Para essas famílias, a burocracia do dígito final do NIS é ignorada: o recurso é liberado para todos já nesta segunda-feira (16). A medida beneficia 628 mil famílias em 112 municípios, distribuídos por oito estados (Amazonas, Roraima, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraná), com um aporte de R$ 631,8 milhões.
O impacto do programa não é uniforme geograficamente. O Nordeste continua sendo a região com maior volume de beneficiários (8,88 milhões de famílias), recebendo R$ 6,89 bilhões. No entanto, quem vive na região Norte, embora em número menor (2,47 milhões de famílias), recebe o maior valor médio por residência do país: R$ 816,31.
As demais regiões apresentam os seguintes números:
O valor base do Bolsa Família é acrescido de adicionais específicos que dependem da composição familiar. Não se trata de um valor fixo para todos, mas de complementos baseados em necessidades biológicas e etárias:
O programa reflete a estrutura social do Brasil: a face do Bolsa Família é predominantemente feminina e negra. Das 19,07 milhões de famílias, 83,47% são chefiadas por mulheres. Em termos de raça e etnia, 73,19% dos beneficiários (35,86 milhões de pessoas) são pretos ou pardos. O programa também alcança grupos específicos, como 268 mil famílias indígenas, 321 mil quilombolas, 453 mil famílias de catadores de recicláveis e quase 300 mil pessoas em situação de rua.
Um ponto crucial do acesso é a Regra de Proteção, que impede a interrupção abrupta do benefício quando a família consegue aumentar sua renda. Atualmente, 2,06 milhões de famílias estão nessa condição. Elas não recebem o valor integral, mas mantêm um pagamento médio de R$ 427,06, funcionando como uma rede de segurança para que a melhora financeira momentânea não resulte em desamparo imediato.
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