Cinco cooperativas da Amazônia participam de rodada de negócios para acessar mercado global

Cinco cooperativas da Amazônia foram selecionadas para tentar romper a barreira do mercado internacional durante o AmazonianFlavors 2026, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, em Manaus (AM). O evento, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) via plataforma ConnectAmericas, funciona como uma ponte para que a sociobiodiversidade regional chegue a investidores e compradores globais.

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Essas organizações fazem parte do projeto Coopera + Amazônia. Para entender a escala do esforço: o programa conta com um aporte de aproximadamente R$ 103,5 milhões provenientes do Fundo Amazônia, sob gestão do BNDES. Não se trata apenas de custear viagens para feiras, mas de um investimento estrutural com prazo de quatro anos para capacitar 50 cooperativas extrativistas em cinco estados: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Maranhão.

Do contato ao contrato: o gargalo da escala

Entre as selecionadas estão a COOPAITER (Rondônia), focada na produção do povo indígena Paiter-Suruí, e a COFRUTA (Pará), que reúne agricultores familiares, além da Rede Mulheres do Maranhão, a ACOSPER e a COOPAX. Para essas entidades, a rodada de negócios é a oportunidade de visibilidade, mas o desafio real reside na execução.

A análise do Sebrae é pragmática: a participação em eventos é o ponto de partida, mas a sustentabilidade do negócio depende da superação de gargalos operacionais. Para transformar um aperto de mãos em um contrato de exportação, as cooperativas precisam resolver questões de:

Logística: redução de custos de escoamento em regiões remotas;

redução de custos de escoamento em regiões remotas; Certificações: adequação a normas sanitárias e ambientais internacionais;

adequação a normas sanitárias e ambientais internacionais; Rastreabilidade: prova da origem sustentável do produto;

prova da origem sustentável do produto; Capacidade produtiva: escala para atender pedidos volumosos sem perder a qualidade.

Ana Carolina Westrup, analista de Inovação do Sebrae, enfatiza que sem governança e gestão organizada, a relação comercial internacional é insustentável. O objetivo do investimento de R$ 103,5 milhões é, portanto, profissionalizar a gestão para que a autonomia financeira seja alcançada ao fim do ciclo do projeto.

O mercado de bioeconomia em números

O AmazonianFlavors herda a metodologia do LAC Flavors, que já apresenta números expressivos: mais de 26 mil reuniões comerciais e um volume de negócios (entre acordos fechados e prospecções) que supera US$ 1 bilhão.

A aposta agora é aplicar esse modelo à bioeconomia amazônica. O objetivo econômico é claro: deslocar a agregação de valor para a origem. Em vez de exportar matéria-prima bruta com baixo valor agregado, a estratégia busca que o lucro da biodiversidade permaneça nos territórios, beneficiando diretamente as comunidades indígenas e extrativistas que operam a preservação da floresta.