Primeira quinta de algas em mar aberto de Portugal testa viabilidade ao largo da Nazaré

A primeira quinta regenerativa de algas em mar aberto de Portugal, instalada ao largo da Nazaré, completa o seu primeiro ano de operação com um balanço que, embora modesto em números, serve como um teste de resistência crítico. Com apenas 300 quilos de biomassa colhidos durante a fase piloto, o projeto não apresenta ainda dados concretos sobre a captura de carbono ou o regresso da biodiversidade, mas cumpriu a sua função primária: mapear o ecossistema e testar a viabilidade das estruturas face à violência do Atlântico.

Photo: Wikimedia Commons by Melina Marcou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Posidonia oceanica, морские водоросли:

O projeto foi o centro das atenções no Cultivating Hope Summit, realizado nesta segunda-feira, 16 de novembro, no Cineteatro da Nazaré. Para João N. Franco, investigador do MARE (Politécnico de Leiria), os dados recolhidos até agora não são benefícios do cultivo, mas sim a "linha de base" necessária para medir qualquer impacto futuro.

О objetivo da fundação é precisamente transformar a zona num "laboratório vivo".

A estratégia da quinta assenta em três pilares: a criação de habitats que sirvam de berçários para peixes juvenis, a avaliação do sequestro de carbono e a produção de bioestimulantes agrícolas para a região de Leiria, recuperando a tradição de adubação marinha dos campos. Para viabilizar a operação, a organização — apoiada por parceiros como a Patagonia e a World Surf League — integrou pescadores locais, procurando transformar a comunidade piscatória em aliada da conservação e criar novas perspetivas profissionais para os jovens do setor.

Contudo, a ambição de gerar créditos de "carbono azul" enfrenta obstáculos científicos. Ao contrário de mangais ou sapais, que enterram o carbono nos sedimentos através das raízes, as macroalgas crescem suspensas. A ciência alerta que, se a biomassa não for convertida em produtos duradouros ou afundada a profundidades extremas, a decomposição natural devolve o carbono ao ciclo atmosférico. João N. Franco confirma que a questão do sequestro de carbono permanece sob avaliação e que o simples crescimento das algas não prova a sua retenção permanente.

Da mesma forma, a biodiversidade requer cautela. A biologia marinha distingue a criação real de novas populações do mero "efeito de agregação", onde as estruturas apenas atraem peixes que já existiam na zona. Com a concessão de 22 hectares garantida por dez anos através de um TUPEM, a quinta da Nazaré entra agora numa fase de escala, mas a confirmação do seu impacto ecológico e económico dependerá da monitorização dos próximos anos.