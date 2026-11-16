Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Brasil cria plataforma para adequar exportações de commodities ao novo regulamento da UE
Mercado de Natal do Rossio: CML retira painéis que proibiam manifestações no recinto
Queda no turismo de luxo em Kamchatka gera superpopulação e canibalismo de ursos
Grécia usa IA para identificar donos de fachada em bares e restaurantes
Desaparecimento em Bacabal: alerta da Interpol força mudança de investigação
O 'Glaciar do Juízo Final' está derretendo 4 vezes mais rápido do que os modelos previam
Alemanha inicia obras para conectar trecho da rodovia A44
Salado em camadas de beterraba e batata: equilíbrio entre doçura e contraste na montagem
Supernova Ares: Webb detecta explosão antiga e agenda seu retorno para 2098 para medir o Universo

Primeira quinta de algas em mar aberto de Portugal testa viabilidade ao largo da Nazaré

Vida » Eco

A primeira quinta regenerativa de algas em mar aberto de Portugal, instalada ao largo da Nazaré, completa o seu primeiro ano de operação com um balanço que, embora modesto em números, serve como um teste de resistência crítico. Com apenas 300 quilos de biomassa colhidos durante a fase piloto, o projeto não apresenta ainda dados concretos sobre a captura de carbono ou o regresso da biodiversidade, mas cumpriu a sua função primária: mapear o ecossistema e testar a viabilidade das estruturas face à violência do Atlântico.

Posidonia oceanica, морские водоросли:
Photo: Wikimedia Commons by Melina Marcou, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Posidonia oceanica, морские водоросли:

O projeto foi o centro das atenções no Cultivating Hope Summit, realizado nesta segunda-feira, 16 de novembro, no Cineteatro da Nazaré.  Para João N. Franco, investigador do MARE (Politécnico de Leiria), os dados recolhidos até agora não são benefícios do cultivo, mas sim a "linha de base" necessária para medir qualquer impacto futuro.

 О objetivo da fundação é precisamente transformar a zona num "laboratório vivo".

A estratégia da quinta assenta em três pilares: a criação de habitats que sirvam de berçários para peixes juvenis, a avaliação do sequestro de carbono e a produção de bioestimulantes agrícolas para a região de Leiria, recuperando a tradição de adubação marinha dos campos. Para viabilizar a operação, a organização — apoiada por parceiros como a Patagonia e a World Surf League — integrou pescadores locais, procurando transformar a comunidade piscatória em aliada da conservação e criar novas perspetivas profissionais para os jovens do setor.

Contudo, a ambição de gerar créditos de "carbono azul" enfrenta obstáculos científicos. Ao contrário de mangais ou sapais, que enterram o carbono nos sedimentos através das raízes, as macroalgas crescem suspensas. A ciência alerta que, se a biomassa não for convertida em produtos duradouros ou afundada a profundidades extremas, a decomposição natural devolve o carbono ao ciclo atmosférico. João N. Franco confirma que a questão do sequestro de carbono permanece sob avaliação e que o simples crescimento das algas não prova a sua retenção permanente.

Da mesma forma, a biodiversidade requer cautela. A biologia marinha distingue a criação real de novas populações do mero "efeito de agregação", onde as estruturas apenas atraem peixes que já existiam na zona. Com a concessão de 22 hectares garantida por dez anos através de um TUPEM, a quinta da Nazaré entra agora numa fase de escala, mas a confirmação do seu impacto ecológico e económico dependerá da monitorização dos próximos anos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Bruschetta de atum: a técnica de alho no pão quente realça o peixe sem dominá-lo
Receitas e Culinária
Bruschetta de atum: a técnica de alho no pão quente realça o peixe sem dominá-lo
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mulher
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
Irã condiciona escalada militar contra EUA a operações no Estreito de Ormuz Ksenia Semenova A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
últimos materiais
Mercado de Natal do Rossio: CML retira painéis que proibiam manifestações no recinto
Queda no turismo de luxo em Kamchatka gera superpopulação e canibalismo de ursos
Grécia usa IA para identificar donos de fachada em bares e restaurantes
Desaparecimento em Bacabal: alerta da Interpol força mudança de investigação
Primeira quinta de algas em mar aberto de Portugal testa viabilidade ao largo da Nazaré
O 'Glaciar do Juízo Final' está derretendo 4 vezes mais rápido do que os modelos previam
Alemanha inicia obras para conectar trecho da rodovia A44
Salado em camadas de beterraba e batata: equilíbrio entre doçura e contraste na montagem
Supernova Ares: Webb detecta explosão antiga e agenda seu retorno para 2098 para medir o Universo
Fúcsia no vaso: luz suave pela manhã e poda de murchos prolongam a floração sem superaquecer as pétalas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.