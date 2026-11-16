Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Qualidade do ar em 39 municípios do Amazonas entra em estado de alerta

Vida » Eco

A atmosfera de 39 municípios do Amazonas entrou em estado de alerta no último sábado (14 de novembro de 2026), conforme dados do governo estadual. O cenário reflete a saturação do ar por material particulado fino (MP2,5) — partículas com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros que, devido ao tamanho reduzido, penetram profundamente nos pulmões, elevando o risco de patologias respiratórias.

Загрязнённый город в смоге
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Загрязнённый город в смоге

O ponto crítico da medição concentrou-se em Parintins, onde a qualidade do ar foi classificada como "péssima", disparando um alerta severo. Além do município, a concentração elevada de poluentes atingiu níveis de alerta alto em Manaus, Itacoatiara, Maués, Iranduba, Autazes e Boca do Acre. No total, 15 cidades apresentaram condições ruins ou muito ruins, enquanto outras 23 situaram-se em nível moderado.

Esses índices de poluição atmosférica coincidem com a persistência de focos de incêndio na região. Dados do Painel do Fogo, do Censipam, e boletim do Ministério Público de Contas do Amazonas indicaram, no dia 12 de novembro, a existência de 43 eventos de fogo ativos e 98 sob observação. Entre os focos identificados, destacam-se as áreas de Vila Amazônia, em Parintins, e proximidades de Juruti, no Pará, com um dos registros apresentando uma área de influência de 47,72 km².

A degradação da qualidade do ar é um desdobramento físico de um quadro maior de estiagem. Até o momento, 50 dos 62 municípios amazonenses foram declarados em situação de emergência devido à seca, afetando fisicamente a infraestrutura e a subsistência de 165.008 famílias. Como resposta imediata, a Operação Estiagem 2026 distribuiu 3.060 caixas-d'água de 500 litros, 4.800 cestas básicas e 3.400 kits de limpeza em 15 municípios prioritários.

No campo do combate direto ao fogo, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas contabilizou 24.986 focos de incêndio combatidos entre 1º de junho e 13 de novembro. A distribuição espacial desses focos revela a amplitude do problema: enquanto a capital, Manaus, concentrou 4.812 ocorrências, o interior do estado registrou a vasta maioria, com 20.174 focos. A operação de contenção mobiliza 1.500 profissionais e 18 aeronaves.

No âmbito administrativo e punitivo, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) monitorou a expansão dos danos territoriais. Entre 1º de julho e 13 de novembro, a fiscalização resultou em 763 autos de infração e 723 embargos, totalizando aproximadamente 79.247 hectares de área embargada e multas que somam R$ 193,9 milhões.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardinagem
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardinagem
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Condicionantes biológicos para o retorno da densidade de sobrancelhas
Mulher
Condicionantes biológicos para o retorno da densidade de sobrancelhas
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
Lula define transição para país desenvolvido como meta central de quarto mandato Evgenia Rumyantseva Irã condiciona escalada militar contra EUA a operações no Estreito de Ormuz Ksenia Semenova A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
O que significa quando um cão lambe o rosto: instinto, sensorialidade e aprendizado
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
últimos materiais
Moda Inverno 2026/27: Minimalismo anos 90 e silhuetas retas
Lontras brasileiras usam 22 vocalizações para ataques coordenados em rios sul-americanos
Frelimo oficializa Daniel Chapo como candidato à Presidência para 2029
Qualidade do ar em 39 municípios do Amazonas entra em estado de alerta
Peito de peru na frigideira: técnica para evitar ressecamento com corte contra as fibras e selagem parcial
Lupino e aquilegia não suportam divisão: raízes pivotantes impedem a propagação segura
Raças de cães com forte apego ao tutor
Estônia anuncia fechamento total de fronteiras com a Rússia
Petrobras cai da 3ª para a 6ª posição em ranking global de lucro líquido
Cupcakes de tiramisù: o ponto crítico do glúten e o timing do cacau
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.