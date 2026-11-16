Qualidade do ar em 39 municípios do Amazonas entra em estado de alerta

A atmosfera de 39 municípios do Amazonas entrou em estado de alerta no último sábado (14 de novembro de 2026), conforme dados do governo estadual. O cenário reflete a saturação do ar por material particulado fino (MP2,5) — partículas com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros que, devido ao tamanho reduzido, penetram profundamente nos pulmões, elevando o risco de patologias respiratórias.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Загрязнённый город в смоге

O ponto crítico da medição concentrou-se em Parintins, onde a qualidade do ar foi classificada como "péssima", disparando um alerta severo. Além do município, a concentração elevada de poluentes atingiu níveis de alerta alto em Manaus, Itacoatiara, Maués, Iranduba, Autazes e Boca do Acre. No total, 15 cidades apresentaram condições ruins ou muito ruins, enquanto outras 23 situaram-se em nível moderado.

Esses índices de poluição atmosférica coincidem com a persistência de focos de incêndio na região. Dados do Painel do Fogo, do Censipam, e boletim do Ministério Público de Contas do Amazonas indicaram, no dia 12 de novembro, a existência de 43 eventos de fogo ativos e 98 sob observação. Entre os focos identificados, destacam-se as áreas de Vila Amazônia, em Parintins, e proximidades de Juruti, no Pará, com um dos registros apresentando uma área de influência de 47,72 km².

A degradação da qualidade do ar é um desdobramento físico de um quadro maior de estiagem. Até o momento, 50 dos 62 municípios amazonenses foram declarados em situação de emergência devido à seca, afetando fisicamente a infraestrutura e a subsistência de 165.008 famílias. Como resposta imediata, a Operação Estiagem 2026 distribuiu 3.060 caixas-d'água de 500 litros, 4.800 cestas básicas e 3.400 kits de limpeza em 15 municípios prioritários.

No campo do combate direto ao fogo, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas contabilizou 24.986 focos de incêndio combatidos entre 1º de junho e 13 de novembro. A distribuição espacial desses focos revela a amplitude do problema: enquanto a capital, Manaus, concentrou 4.812 ocorrências, o interior do estado registrou a vasta maioria, com 20.174 focos. A operação de contenção mobiliza 1.500 profissionais e 18 aeronaves.

No âmbito administrativo e punitivo, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) monitorou a expansão dos danos territoriais. Entre 1º de julho e 13 de novembro, a fiscalização resultou em 763 autos de infração e 723 embargos, totalizando aproximadamente 79.247 hectares de área embargada e multas que somam R$ 193,9 milhões.