Manguezais globais voltam a crescer após décadas de perda

Por quatro décadas, a imagem capturada por satélites Landsat era a mesma: as florestas de mangue do mundo estavam diminuindo. No entanto, a análise de dados coletados entre 1984 e 2023, publicada na revista Science, revelou que esse cenário mudou. Por volta de 2010, a tendência de perda deu lugar a um crescimento líquido, resultando em um ganho de quase 2.000 quilômetros quadrados de vegetação costeira até 2023.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved мангровые леса

A virada na costa

Entre 1984 e 2010, o planeta perdeu cerca de 3.000 quilômetros quadrados de manguezais. A partir desse ponto, a dinâmica se inverteu. Uma equipe liderada por Zhen Zhang, da Universidade de Tulane (EUA), mapeou globalmente não apenas a extensão dessas áreas, mas a densidade das copas das árvores. A conclusão é que as florestas atuais estão mais densas e fechadas, sugerindo que o ecossistema está se recuperando em qualidade, e não apenas expandindo seu território.

Esse crescimento ocorre de duas formas: dois terços do novo avanço vêm da expansão para novas áreas de lama e sedimentos que antes estavam vazias; o terço restante advém da regeneração natural de áreas degradadas. No sul de Mianmar, especificamente no distrito de Mye, o fenômeno é visível. Após décadas de desmatamento para a criação de campos de arroz e aquicultura entre as décadas de 80 e 90, as imagens de satélite mostram as árvores retomando campos abandonados e avançando em direção ao mar.

O que impulsionou a recuperação

Os pesquisadores apontam três fatores principais para essa mudança de tendência. O primeiro é o endurecimento das leis de proteção ambiental, impulsionado pelo tsunami de 2004, que evidenciou o papel vital dos mangues como barreiras naturais contra desastres. O segundo é geológico: o acúmulo de sedimentos nas fozes dos rios criou novas superfícies ideais para a fixação dessas árvores. Por fim, houve um esforço direto de reflorestamento e a desistência de práticas agrícolas agressivas em zonas costeiras, como observado em Mianmar.

A importância desse ganho territorial reside na alta produtividade biológica do mangue. Com árvores que atingem, em média, 13 metros de altura, essas florestas conseguem estocar quatro vezes mais carbono do que as florestas tropicais terrestres. Além disso, suas raízes aéreas servem de berçário para peixes, camarões e caranguejos, sustentando a cadeia alimentar costeira e protegendo a terra contra a erosão e ressacas.

Limites e fragilidades

Apesar do saldo global positivo, a recuperação é desigual. Na África Ocidental e Central, especialmente no delta do Níger, as perdas continuam superando os ganhos. Já na América do Norte e no sul da África, ciclones tropicais destruíram vastas áreas. Mesmo em Mianmar, o país com maior ritmo de recuperação, o avanço recente de 10% na área não é suficiente para compensar os 28,6% de florestas perdidas antes de 2010.

Os dados da missão Landsat mostram que, embora medidas de proteção e condições hidrológicas favoráveis possam reverter a degradação, o processo é frágil e permanece vulnerável a catástrofes climáticas e à pressão humana.