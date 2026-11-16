Reviravolta silenciosa na China: avião elétrico agora aceita passageiros reais

Na cidade de Binzhou, na província de Shandong, o avião CE-25A concluiu com sucesso os primeiros testes com tripulação a bordo, marcando a transição crítica do protótipo de drones para a operação humana na frota da COMAC. Desenvolvido em parceria com a CATL e a Universidade de Jiaotong, o aparelho deixou de ser apenas um laboratório de testes autônomos para se tornar um componente funcional de uma futura rede de transporte regional elétrica.

Photo: commons.wikimedia.org by Kentaro Iemoto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ COMAC

Capacidade e Restrição de Rotas

O motor desta mudança é a substituição do querosene de aviação por energia elétrica, uma alteração que redefine a economia unitária em curtas distâncias. O CE-25A não é um substituto para jatos de longo curso, mas sim uma ferramenta específica para o segmento de menor aviação, onde o custo por quilômetro é o principal obstáculo à expansão de rotas regionais.

As especificações técnicas definem o escopo de operação deste nó de transporte:

Capacidade de carga: 19 passageiros;

19 passageiros; Massa máxima de decolagem: 10 toneladas;

10 toneladas; Velocidade de cruzeiro: 300 km/h;

300 km/h; Alcance máximo: 400 km;

400 km; Altitude de serviço: 2.400 metros.

Esses limites impõem uma restrição física clara: a aeronave opera exclusivamente em fluxos entre centros urbanos vizinhos. A distância de 400 km posiciona o CE-25A não como um concorrente dos corredores aéreos principais, mas como uma alternativa ao transporte rodoviário e ferroviário de alta velocidade, oferecendo uma rota mais direta para passageiros entre regiões próximas.

Arquitetura de Propulsão e Eficiência

A configuração da frota é baseada em tração elétrica distribuída, com motores integrados em dutos acima da asa. Essa arquitetura não é apenas uma escolha estética, mas uma solução para gargalos de eficiência aerodinâmica e ruído. Ao otimizar o fluxo de ar e reduzir o nível sonoro, o design permite operações mais frequentes e próximas de áreas habitadas, aumentando o throughput potencial da rede de transportes sem os impactos negativos tradicionais da aviação a combustão.

Antes deste voo tripulado, o aparato já havia validado sua confiabilidade em 19 voos de teste autônomos em fevereiro de 2024. Agora, a entrada do piloto na equação aproxima o equipamento da certificação comercial, transformando a demonstração tecnológica em uma oferta de serviço pronta para o mercado de logística e passageiros.

Estratégia da Cadeia de Suprimentos

A participação da CATL, gigante do setor de baterias, sinaliza a intenção da China de dominar o elíptico da cadeia de suprimentos de propulsão elétrica para aviação. Esse mercado é caracterizado por requisitos extremos de segurança e densidade energética, onde o fornecimento estável de componentes críticos é tão vital quanto a aeronave em si. O sucesso do CE-25A indica que a infraestrutura de suporte para frotas elétricas regionais está amadurecendo, preparando o terreno para uma possível mudança na configuração das rotas domésticas de baixo custo.