Três israelenses no radar: Nvidia redefine seu futuro sem Jensen Huang

A Nvidia, pilar central da infraestrutura global de Inteligência Artificial (IA), enfrenta sua transição de liderança mais crítica desde a fundação. Após a saída abrupta de Jensen Huang — que liderou a empresa por três décadas e a transformou de fabricante de placas de vídeo em gigante da computação — a companhia busca um sucessor capaz de equilibrar a alta complexidade técnica com a volatilidade geopolítica.
O centro das atenções recai agora sobre três executivos de origem israelense, cujos nomes surgiram como fortes candidatos para a presidência-executiva, segundo informações do Middle East Eye e do portal Ynet. A presença desses nomes reflete a dependência estratégica da Nvidia em relação a tecnologias de interconexão e redes, áreas onde Israel é referência mundial.
Os nomes no radar:
Embora esses nomes dominem as especulações, o conselho de administração da Nvidia mantém a porta aberta para outros perfis, como Ian Buck (especialista em computação de alto desempenho da própria casa) e até Lisa Su, CEO da concorrente AMD, o que sinalizaria uma movimentação agressiva de mercado.
A queda de Jensen Huang: escândalo e espionagem
A saída de Huang, anunciada em 12 de novembro, não foi um movimento planejado de sucessão, mas o resultado de uma crise pessoal com ramificações de segurança nacional. O executivo admitiu infidelidade conjugal, mas o ponto crítico foi a revelação de um suposto envolvimento com Alice Huang, empresária chinesa suspeita de ligações com os serviços de inteligência de Pequim.
Embora as acusações de espionagem não tenham sido comprovadas e tenham sido negadas pelo governo chinês, a gravidade do cenário forçou a Nvidia a iniciar uma investigação independente para garantir que segredos industriais não tenham sido comprometidos. O impacto foi imediato: Huang deixou tanto a presidência quanto seu assento no conselho de administração.
O risco estratégico e a governança
Para mitigar a instabilidade, a diretora financeira Colette Kress assumiu a presidência interina, enquanto Harvey Jones foi nomeado presidente do conselho, separando formalmente as funções de gestão e governança.
O mercado, no entanto, observa a transição com cautela. Huang não era apenas um CEO, mas a face visionária da empresa. Sua ausência coincide com um momento de tensão extrema entre Washington e Pequim, onde o governo de Donald Trump pressiona por controles ainda mais rígidos na exportação de chips de IA para a China — um dos principais mercados da Nvidia.
A capacidade da empresa de manter a trajetória de crescimento sem a figura central de Huang será testada já no próximo balanço financeiro, marcado para 17 de novembro, data que servirá como termômetro para a confiança dos investidores na nova fase da companhia.
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