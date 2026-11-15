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Três israelenses no radar: Nvidia redefine seu futuro sem Jensen Huang

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A Nvidia, pilar central da infraestrutura global de Inteligência Artificial (IA), enfrenta sua transição de liderança mais crítica desde a fundação. Após a saída abrupta de Jensen Huang — que liderou a empresa por três décadas e a transformou de fabricante de placas de vídeo em gigante da computação — a companhia busca um sucessor capaz de equilibrar a alta complexidade técnica com a volatilidade geopolítica.

Nvidia
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Nvidia

O centro das atenções recai agora sobre três executivos de origem israelense, cujos nomes surgiram como fortes candidatos para a presidência-executiva, segundo informações do Middle East Eye e do portal Ynet. A presença desses nomes reflete a dependência estratégica da Nvidia em relação a tecnologias de interconexão e redes, áreas onde Israel é referência mundial.

Os nomes no radar:

  • Michael Kagan: Atualmente na alta administração da Nvidia, Kagan é o candidato interno com maior vantagem técnica. Cofundador da Mellanox (adquirida pela Nvidia em 2020 por US$ 6,9 bilhões), ele domina a arquitetura de comunicação entre milhares de processadores em data centers — o verdadeiro gargalo para a expansão da IA atual.
  • Eyal Waldman: Também fundador e ex-CEO da Mellanox. Sua entrada representaria a contratação de um executivo externo, mas com profundo conhecimento do ecossistema que sustenta o crescimento da Nvidia.
  • Johny Srouji: O nome "coringa", vindo da Apple. Srouji foi o arquiteto da transição para o Apple Silicon, provando sua capacidade de criar hardware proprietário que substitui gigantes como a Intel.

Embora esses nomes dominem as especulações, o conselho de administração da Nvidia mantém a porta aberta para outros perfis, como Ian Buck (especialista em computação de alto desempenho da própria casa) e até Lisa Su, CEO da concorrente AMD, o que sinalizaria uma movimentação agressiva de mercado.

A queda de Jensen Huang: escândalo e espionagem

A saída de Huang, anunciada em 12 de novembro, não foi um movimento planejado de sucessão, mas o resultado de uma crise pessoal com ramificações de segurança nacional. O executivo admitiu infidelidade conjugal, mas o ponto crítico foi a revelação de um suposto envolvimento com Alice Huang, empresária chinesa suspeita de ligações com os serviços de inteligência de Pequim.

Embora as acusações de espionagem não tenham sido comprovadas e tenham sido negadas pelo governo chinês, a gravidade do cenário forçou a Nvidia a iniciar uma investigação independente para garantir que segredos industriais não tenham sido comprometidos. O impacto foi imediato: Huang deixou tanto a presidência quanto seu assento no conselho de administração.

O risco estratégico e a governança

Para mitigar a instabilidade, a diretora financeira Colette Kress assumiu a presidência interina, enquanto Harvey Jones foi nomeado presidente do conselho, separando formalmente as funções de gestão e governança.

O mercado, no entanto, observa a transição com cautela. Huang não era apenas um CEO, mas a face visionária da empresa. Sua ausência coincide com um momento de tensão extrema entre Washington e Pequim, onde o governo de Donald Trump pressiona por controles ainda mais rígidos na exportação de chips de IA para a China — um dos principais mercados da Nvidia.

A capacidade da empresa de manter a trajetória de crescimento sem a figura central de Huang será testada já no próximo balanço financeiro, marcado para 17 de novembro, data que servirá como termômetro para a confiança dos investidores na nova fase da companhia.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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