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O futuro da IA vira uma briga pessoal: Dario Amodei levou sua aposta ética a um limite decisivo

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Dario Amodei, o CEO da Anthropic, não é apenas mais um executivo do Vale do Silício. Ele é o produto de uma fusão entre o racionalismo matemático e o "altruísmo eficaz", filosofias que pregam que o destino da humanidade pode ser calculado — e que, se a inteligência artificial (IA) for construída da maneira errada, o resultado será catastrófico.

OpenAI и ChatGPT
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
OpenAI и ChatGPT

Essa convicção não surgiu agora. Desde 2007, enquanto ainda era doutorando em Física em Princeton, Amodei já estava obcecado pela ideia da "Singularidade" — o momento em que a IA superaria o cérebro humano. Influenciado por autores como Ray Kurzweil e Eliezer Yudkowsky, ele passou a acreditar que a IA representava um risco existencial tão real que apenas tecnólogos com uma visão ética rigorosa deveriam ter as chaves do seu desenvolvimento.

Essa mentalidade de "salvador preventivo" moldou a criação da Anthropic em 2021. Para Amodei, a pressa em desenvolver a IA deve ser contrabalançada por um cuidado deliberado, sob o risco de perdermos o controle da tecnologia. Essa postura, no entanto, o colocou em rota de colisão com figuras como Mark Zuckerberg (Meta) e Jensen Huang (Nvidia), que o classificam como um doomer (alguém que prevê o apocalipse) e o acusam de tentar centralizar o poder sobre a IA sob a máscara da segurança.

A trajetória de Amodei é marcada por uma busca incessante contra a finitude do tempo. Motivada pela morte prematura do pai e por um diagnóstico de câncer de testículo em 2014, do qual se recuperou, ele desenvolveu uma disciplina quase militar com sua rotina e estudos, focando em como a tecnologia poderia acelerar a ciência para evitar mortes evitáveis.

Antes de fundar a Anthropic, Amodei deixou marcas profundas na OpenAI. Lá, ele liderou equipes de segurança e explorou as "leis de escala" da IA. Contudo, sua permanência na empresa foi marcada por tensões ideológicas e lutas por controle. Amodei chegou a criticar abertamente investidores como Peter Thiel e entrou em conflito direto com Sam Altman e Greg Brockman sobre a governança ética e a direção técnica do projeto GPT.

A ruptura com a OpenAI em 2020 não foi apenas profissional, mas filosófica. Ao fundar a Anthropic com sua irmã, Daniela Amodei, e outros ex-colegas, ele buscou criar um ambiente onde a segurança não fosse um anexo, mas o núcleo do desenvolvimento. Hoje, à beira de um dos maiores IPOs da história de Wall Street, Amodei continua a equilibrar a ambição comercial de sua empresa com a crença de que a IA é a ferramenta mais perigosa — e potencialmente benéfica — já criada pelo homem.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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