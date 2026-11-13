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Nove startups brasileiras apresentam soluções de sustentabilidade e IA na Web Summit Lisboa 2026

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Nove startups brasileiras levaram soluções de tecnologia aplicada à sustentabilidade e impacto social para a Web Summit Lisboa 2026 nesta quinta-feira (12). No Pavilhão Brasil, as empresas buscaram financiamento e parcerias internacionais em uma rodada de apresentações organizada pelo Sebrae e pela ApexBrasil, diante de fundos como LatamTech Hub, Cueva Group, OW Ventures, COREangels e o Office for Investment do Reino Unido.

Искусственный интеллект
Photo: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

O foco do grupo brasileiro concentrou-se em resolver gargalos operacionais através da inteligência artificial (IA), transformando desperdícios e ineficiências em lucro e impacto ambiental.

IA contra o desperdício e falhas sistêmicas

Um dos destaques foi a Gander, que integra IA aos sistemas de supermercados para monitorar datas de validade e aplicar descontos automáticos em plataformas digitais. A solução, que já opera em 5 mil lojas em dez países, evitou o fechamento da empresa ao encontrar novos parceiros para a expansão europeia, segundo o CEO Ricardo Salazar Farias.

Na infraestrutura digital, a Cloud Storm demonstrou como a IA pode otimizar a gestão de nuvem: a startup relatou ter reduzido o tempo de solução de incidentes na empresa Manet de sete horas e meia para apenas cinco minutos.

Energia limpa e regeneração do solo

A transição energética também teve representação com a Digital Grid. A mineira automatiza a gestão de créditos de energia para usinas renováveis de até 5 MW, eliminando erros de faturamento e perdas financeiras. Para escalar a operação, que já atende 5 mil consumidores, a startup busca captar US$ 1 milhão.

Já a Agroforestree, de Santa Catarina, utiliza IA e blockchain para conectar agricultores familiares a empresas que buscam compensação ambiental. O modelo baseia-se em sistemas agroflorestais, recuperando solos degradados enquanto gera renda para o pequeno produtor. A empresa, que recebeu R$ 340 mil da FDC Angels em 2025, agora mira o mercado europeu.

Educação, inclusão e eficiência operacional

A frente de impacto social e gestão foi representada por:

  • Carbono Zero: com a plataforma Reciclinho, que usa IA para personalizar treinamentos de educação ambiental para trabalhadores industriais.
  • TrindAI: ferramenta de mapeamento de competências para jovens em busca do primeiro emprego, com 2 mil perfis analisados nos primeiros seis meses.
  • Checkbits: aplicativo de digitalização de auditorias que reduziu em 77% os custos de controle de segurança alimentar na rede Hickmann Supermercados.

As startups IseTool, Na Porta e PlurieBR também integraram a comitiva brasileira.

Para Vinicius Lages, do Sebrae, a presença brasileira em Lisboa reflete a capacidade do país de inovar nas frentes de bioeconomia e descarbonização, alinhando as oportunidades de negócio aos compromissos globais de redução de emissões, como os discutidos na COP31.

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Author`s name Petr Ermilin
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