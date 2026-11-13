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Crianças moçambicanas enfrentam atraso grave: desnutrição crónica compromete anos de escola

Vida » Família e Educação

A desnutrição crónica afecta atualmente 37% das crianças moçambicanas com menos de cinco anos, impactando directamente o sistema educativo ao estar associada a 18% das repetições escolares, revela o diagnóstico oficial da Estratégia Nacional de Alimentação Escolar (ENAE) 2026-2035.

Африканская семья на дороге
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Африканская семья на дороге

O documento, aprovado pelo Governo através da Resolução n.º 89/2026, de 05 de novembro, define a nutrição infantil como um dos maiores desafios do país para a próxima década. Embora os dados apontem para uma redução gradual da desnutrição crónica nas últimas duas décadas, o país permanece abaixo das metas internacionais.

Evolução dos índices de desnutrição crónica

De acordo com a compilação de dados governamentais, a prevalência da desnutrição crónica apresentou a seguinte trajectória:

  • 1999/2000: 48%
  • 2014: 43%
  • 2019/2020: 38%
  • 2022/23: 37% (segundo o Inquérito Demográfico e de Saúde)

A estratégia alerta que Moçambique está atrasado em relação aos principais indicadores da Assembleia Mundial da Saúde.

Impactos na saúde e no desenvolvimento

A ENAE sublinha que a combinação de altas taxas de desnutrição crónica e aguda, somada à falta de estimulação psicomotora, pode causar danos cerebrais irreversíveis após os dois anos de idade. Além disso, o documento destaca outros indicadores críticos:

  • Anemia: afecta quase 73% das crianças entre os seis meses e cinco anos, e 51,8% das mulheres em idade reprodutiva.
  • Baixo peso infantil: registado em 15,6% dos casos.
  • Excesso de peso: afecta 4,1% das crianças.

Consequências no percurso educativo

Existe uma ligação directa entre a situação nutricional e o rendimento escolar. A desnutrição compromete a capacidade de concentração, a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, elevando a probabilidade de abandono e atraso escolar.

O documento estima que 18% das repetições escolares no país sejam atribuídas a este problema, alertando que as crianças afectadas podem enfrentar um atraso de quase cinco anos no seu percurso educativo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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