Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático

Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático

Moçambique foi seleccionado para beneficiar de um financiamento de 40 milhões de dólares provenientes do Fundo de Investimento Climático. O anúncio ocorreu durante o encerramento do encontro relativo ao lançamento do ARISE, no âmbito da COP31, onde Moçambique e o Malawi foram os países escolhidos para receber este montante cada.

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Estratégia de financiamento e sustentabilidade da dívida

Durante o evento, a ministra das Finanças defendeu a priorização de donativos para atrair investimento privado, visando evitar o agravamento da dívida pública. A governante sublinhou que o financiamento para a adaptação climática deve assegurar a protecção da população e da economia, sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas.

A necessidade desta abordagem é reforçada pelos indicadores fiscais e climáticos:

Dívida Pública: Situou-se em aproximadamente 72% do PIB no final de 2025.

Situou-se em aproximadamente 72% do PIB no final de 2025. Perspectiva 2026: O Orçamento do Estado prevê um incremento de cerca de 17% nos encargos com a dívida.

O Orçamento do Estado prevê um incremento de cerca de 17% nos encargos com a dívida. Impacto Climático: Desde 2000, o país registou mais de 75 eventos climáticos extremos, com perdas superiores a 3,8 mil milhões de euros.

Desde 2000, o país registou mais de 75 eventos climáticos extremos, com perdas superiores a 3,8 mil milhões de euros. Eventos Recentes: Na época 2024-2025, os ciclones Chido, Dikeledi e Jude afectaram mais de 1,8 milhão de pessoas.

Modelo de investimento e cooperação público-privada

A proposta do Governo moçambicano foca-se na utilização de recursos concessionais, especialmente donativos, para financiar assistência técnica e estudos que tornem os projectos mais atractivos para investidores privados. Neste modelo, o apoio não reembolsável cobriria áreas de interesse público, como a conservação de solos, água e informação climática, enquanto o sector privado assumiria o investimento em equipamentos, armazenamento, transformação e comercialização.

A ministra das Finanças alertou que projectos de adaptação destinados à protecção de comunidades vulneráveis e à manutenção de serviços essenciais não geram, necessariamente, receitas comerciais, exigindo a aplicação de donativos mesmo na ausência de capital privado. Defendeu, ainda, que os riscos comerciais devem recair sobre os investidores e que os compromissos futuros do Estado, incluindo subsídios e despesas operacionais, sejam rigorosamente avaliados.