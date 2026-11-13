Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático

Moçambique foi seleccionado para beneficiar de um financiamento de 40 milhões de dólares provenientes do Fundo de Investimento Climático. O anúncio ocorreu durante o encerramento do encontro relativo ao lançamento do ARISE, no âmbito da COP31, onde Moçambique e o Malawi foram os países escolhidos para receber este montante cada.
Durante o evento, a ministra das Finanças defendeu a priorização de donativos para atrair investimento privado, visando evitar o agravamento da dívida pública. A governante sublinhou que o financiamento para a adaptação climática deve assegurar a protecção da população e da economia, sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas.
A necessidade desta abordagem é reforçada pelos indicadores fiscais e climáticos:
A proposta do Governo moçambicano foca-se na utilização de recursos concessionais, especialmente donativos, para financiar assistência técnica e estudos que tornem os projectos mais atractivos para investidores privados. Neste modelo, o apoio não reembolsável cobriria áreas de interesse público, como a conservação de solos, água e informação climática, enquanto o sector privado assumiria o investimento em equipamentos, armazenamento, transformação e comercialização.
A ministra das Finanças alertou que projectos de adaptação destinados à protecção de comunidades vulneráveis e à manutenção de serviços essenciais não geram, necessariamente, receitas comerciais, exigindo a aplicação de donativos mesmo na ausência de capital privado. Defendeu, ainda, que os riscos comerciais devem recair sobre os investidores e que os compromissos futuros do Estado, incluindo subsídios e despesas operacionais, sejam rigorosamente avaliados.
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