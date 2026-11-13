Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde
Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral
Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes

Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático

Vida » Eco

Moçambique recebe 40 milhões de dólares do Fundo de Investimento Climático

Moçambique foi seleccionado para beneficiar de um financiamento de 40 milhões de dólares provenientes do Fundo de Investimento Climático. O anúncio ocorreu durante o encerramento do encontro relativo ao lançamento do ARISE, no âmbito da COP31, onde Moçambique e o Malawi foram os países escolhidos para receber este montante cada.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ
Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Estratégia de financiamento e sustentabilidade da dívida

Durante o evento, a ministra das Finanças defendeu a priorização de donativos para atrair investimento privado, visando evitar o agravamento da dívida pública. A governante sublinhou que o financiamento para a adaptação climática deve assegurar a protecção da população e da economia, sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas.

A necessidade desta abordagem é reforçada pelos indicadores fiscais e climáticos:

  • Dívida Pública: Situou-se em aproximadamente 72% do PIB no final de 2025.
  • Perspectiva 2026: O Orçamento do Estado prevê um incremento de cerca de 17% nos encargos com a dívida.
  • Impacto Climático: Desde 2000, o país registou mais de 75 eventos climáticos extremos, com perdas superiores a 3,8 mil milhões de euros.
  • Eventos Recentes: Na época 2024-2025, os ciclones Chido, Dikeledi e Jude afectaram mais de 1,8 milhão de pessoas.

Modelo de investimento e cooperação público-privada

A proposta do Governo moçambicano foca-se na utilização de recursos concessionais, especialmente donativos, para financiar assistência técnica e estudos que tornem os projectos mais atractivos para investidores privados. Neste modelo, o apoio não reembolsável cobriria áreas de interesse público, como a conservação de solos, água e informação climática, enquanto o sector privado assumiria o investimento em equipamentos, armazenamento, transformação e comercialização.

A ministra das Finanças alertou que projectos de adaptação destinados à protecção de comunidades vulneráveis e à manutenção de serviços essenciais não geram, necessariamente, receitas comerciais, exigindo a aplicação de donativos mesmo na ausência de capital privado. Defendeu, ainda, que os riscos comerciais devem recair sobre os investidores e que os compromissos futuros do Estado, incluindo subsídios e despesas operacionais, sejam rigorosamente avaliados.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Brasil
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Mulher
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Tênis acolchoado como alternativa leve à bota pesada para o inverno 2026-2027
Mulher
Tênis acolchoado como alternativa leve à bota pesada para o inverno 2026-2027
Mais populares
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais

A coleção primavera-verão 2027 redefine o denim com pregas visíveis de alfaiataria para alongar a silhueta e o retorno do capri em tons sóbrios como alternativa estrutural ao skinny.

Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
últimos materiais
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organiza magusto de protesto junto ao Ministério da Saúde
Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Imigrantes em Portugal: destino profissional marcado por baixa produtividade
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cazaquistão atinge 1,1 milhão de hectares de revegetação no Mar de Aral
Salada de Copenhague: equilíbrio de texturas com peixe cozido e cubos uniformes
Mercado internacional fica sem bananas: seca no Panamá e pragas agravam crise no Equador
Investimentos milionários em energia: Moçambique exige condições que protejam finanças públicas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.