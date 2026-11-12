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China planeja levar sistema de alerta meteorológico MAZU a 30 países do Sul Global

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A China está movendo a sua infraestrutura tecnológica de monitoramento climático para o Sul Global como parte de uma estratégia para mitigar os efeitos de eventos extremos, impulsionados por mudanças climáticas e pelo fenômeno El Niño. O anúncio foi feito pelo vice-presidente chinês, Han Zheng, durante evento de alto nível em Antália, na Turquia, organizado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

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Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены
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O ponto central da proposta chinesa é a exportação do sistema inteligente de alerta precoce meteorológico chamado "MAZU”. De acordo com Han Zheng, o objetivo é implantar essa tecnologia em 30 países nos próximos cinco anos, seguindo a diretriz estabelecida pelo presidente Xi Jinping na Conferência Mundial de Inteligência Artificial de 2026.

Diferente de simples doações de equipamentos, a abordagem chinesa foca na autonomia dos países receptores. O sistema MAZU integra todo o ciclo de resposta a desastres: desde a identificação de riscos e monitoramento via satélite até a divulgação de alertas e a execução da resposta a emergências. O objetivo é que as nações em desenvolvimento possuam sistemas de alerta que sejam sustentáveis e controláveis localmente.

Para viabilizar essa rede, Pequim apresentou três eixos de atuação:

  • Infraestrutura Digital: Além do sistema MAZU, a China já disponibiliza mais de 200 tipos de serviços de alerta baseados em nuvem para mais de 50 países.
  • Tecnologia de Precisão: O uso de satélites meteorológicos e previsão inteligente para transformar dados técnicos em ações práticas de mitigação de danos.
  • Capital Humano: A criação de equipes locais de profissionais através de intercâmbios técnicos e treinamento especializado, evitando a dependência total de consultoria externa.

A iniciativa insere a China como um player central no apoio à agenda "Alertas Precoces para Todos" da ONU, transformando a capacidade de previsão meteorológica em uma ferramenta de diplomacia tecnológica e segurança humana global.

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Author`s name Petr Ermilin
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