Access Partnership estima impacto financeiro da saúde mental nas empresas de Singapura

Um trabalhador em Singapura que enfrenta sintomas de depressão ou ansiedade gera um custo financeiro que vai além do consultório médico, impactando diretamente a produtividade e o caixa das empresas. De acordo com relatório da consultoria Access Partnership, a carga econômica desses transtornos deve atingir 19,6 bilhões de dólares singapurenses em 2025, superando os 18,5 bilhões gastos anualmente em operações de saúde no país.
O impacto financeiro recai quase inteiramente sobre o setor privado: 94% do prejuízo econômico é absorvido pelos empregadores. O sistema de perda não ocorre apenas por meio de faltas justificadas ou não, mas principalmente pelo fenômeno do presenteísmo, onde o funcionário permanece formalmente no posto de trabalho, mas opera com produtividade reduzida. Somam-se a isso os custos de recrutamento e treinamento para substituir profissionais que pedem demissão devido ao desgaste mental.
Para mitigar essas perdas, o relatório aponta caminhos baseados em diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), quantificando o retorno financeiro para cada dólar investido em três frentes:
A implementação efetiva dessas ações poderia poupar a economia entre 2,6 e 5,4 bilhões de dólares singapurenses até 2030.
Embora Singapura possua a Estratégia Nacional de Saúde Mental e ferramentas de avaliação de riscos psicossociais (como o iWorkHealth), a aplicação prática dessas regras é desigual. O acesso a esses mecanismos é raro em pequenas e médias empresas, onde está a maior parte da força de trabalho, criando um vácuo de suporte para quem não trabalha em grandes corporações.
Além da barreira do tamanho da empresa, existe um abismo entre a oferta do serviço e a adesão do trabalhador. Enquanto 93% das empresas afirmam possuir programas de apoio à saúde mental, apenas 5% dos funcionários realmente utilizam os Programas de Assistência ao Empregado (EAP). O dado revela que a existência formal de uma política institucional não se traduz, automaticamente, em acesso efetivo ou confiança do trabalhador em buscar ajuda.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.