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Access Partnership estima impacto financeiro da saúde mental nas empresas de Singapura

Vida » Psicologia e Mente

Um trabalhador em Singapura que enfrenta sintomas de depressão ou ansiedade gera um custo financeiro que vai além do consultório médico, impactando diretamente a produtividade e o caixa das empresas. De acordo com relatório da consultoria Access Partnership, a carga econômica desses transtornos deve atingir 19,6 bilhões de dólares singapurenses em 2025, superando os 18,5 bilhões gastos anualmente em operações de saúde no país.

Эмоциональное выгорание на работе
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Эмоциональное выгорание на работе

O custo da presença improdutiva

O impacto financeiro recai quase inteiramente sobre o setor privado: 94% do prejuízo econômico é absorvido pelos empregadores. O sistema de perda não ocorre apenas por meio de faltas justificadas ou não, mas principalmente pelo fenômeno do presenteísmo, onde o funcionário permanece formalmente no posto de trabalho, mas opera com produtividade reduzida. Somam-se a isso os custos de recrutamento e treinamento para substituir profissionais que pedem demissão devido ao desgaste mental.

Investimento vs. Retorno Operacional

Para mitigar essas perdas, o relatório aponta caminhos baseados em diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), quantificando o retorno financeiro para cada dólar investido em três frentes:

  • Treinamento de supervisores e gestores: retorno de 7,50 dólares.
  • Programas de promoção da saúde mental na organização: retorno de 6,20 dólares.
  • Programas de Assistência ao Empregado (EAP): retorno de 5,20 dólares.

A implementação efetiva dessas ações poderia poupar a economia entre 2,6 e 5,4 bilhões de dólares singapurenses até 2030.

A barreira entre a norma e o uso real

Embora Singapura possua a Estratégia Nacional de Saúde Mental e ferramentas de avaliação de riscos psicossociais (como o iWorkHealth), a aplicação prática dessas regras é desigual. O acesso a esses mecanismos é raro em pequenas e médias empresas, onde está a maior parte da força de trabalho, criando um vácuo de suporte para quem não trabalha em grandes corporações.

Além da barreira do tamanho da empresa, existe um abismo entre a oferta do serviço e a adesão do trabalhador. Enquanto 93% das empresas afirmam possuir programas de apoio à saúde mental, apenas 5% dos funcionários realmente utilizam os Programas de Assistência ao Empregado (EAP). O dado revela que a existência formal de uma política institucional não se traduz, automaticamente, em acesso efetivo ou confiança do trabalhador em buscar ajuda.

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Author`s name Petr Ermilin
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