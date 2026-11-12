Senado remove trechos sobre cigarros eletrônicos e free shops de MP de crédito agrícola

O Senado Federal barrou a tentativa de incluir temas alheios ao crédito agrícola na Medida Provisória (MP) 1.376/2026, removendo três artigos que tratavam de cigarros eletrônicos, free shops e dívidas habitacionais. A decisão, baseada em um pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), visa eliminar os chamados "jabutis" legislativos — inserções oportunistas que não possuem relação com o objeto original da proposta.
A manobra ocorreu após a comissão mista do Congresso, sob relatoria do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ter aprovado um texto que extrapolava a finalidade da MP, que é, essencialmente, criar mecanismos de renegociação de dívidas e um fundo garantidor para produtores rurais atingidos por crises climáticas.
O ponto mais polêmico era o artigo 12, que poderia abrir caminho para a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. O texto transferia para a Anvisa a tarefa de definir requisitos de venda e facilitava a fabricação desses produtos para exportação.
Atualmente, a RDC 855/2024 proíbe rigorosamente a fabricação, importação e publicidade de dispositivos eletrônicos para fumar. A tentativa de alterar essa regra dentro de uma medida de crédito rural gerou forte reação de autoridades sanitárias e parlamentares. Para o senador Alessandro Vieira, inserir uma questão de saúde pública tão grave em um texto sobre finanças agrícolas, sem qualquer justificativa ou menção na ementa, era inadmissível.
Além dos cigarros eletrônicos, o Senado excluiu outras duas alterações questionáveis:
Para remover esses trechos sem que a MP precisasse retornar à Câmara dos Deputados, o Senado utilizou um precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2015. A Corte já havia decidido que a inclusão de temas estranhos ao objeto original de uma medida provisória é inconstitucional.
Esse mecanismo de "limpeza" legislativa já foi usado anteriormente em casos como a Lei da Mata Atlântica (2023) e em regras de crédito consignado do INSS (2025). Segundo Vieira, o caso atual era ainda mais evidente, dada a total falta de conexão entre os temas inseridos e a agricultura.
Com a poda dos artigos estranhos, a MP 1.376/2026 recupera seu foco original: o socorro ao campo. Continuam no texto as linhas de crédito para liquidação de Cédulas de Produto Rural (CPRs) e a criação do fundo garantidor para agricultores prejudicados por eventos climáticos, assegurando que o apoio financeiro ao setor rural não seja prejudicado pela disputa de pautas paralelas.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.