Senado remove trechos sobre cigarros eletrônicos e free shops de MP de crédito agrícola

O Senado Federal barrou a tentativa de incluir temas alheios ao crédito agrícola na Medida Provisória (MP) 1.376/2026, removendo três artigos que tratavam de cigarros eletrônicos, free shops e dívidas habitacionais. A decisão, baseada em um pedido do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), visa eliminar os chamados "jabutis" legislativos — inserções oportunistas que não possuem relação com o objeto original da proposta.

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A manobra ocorreu após a comissão mista do Congresso, sob relatoria do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ter aprovado um texto que extrapolava a finalidade da MP, que é, essencialmente, criar mecanismos de renegociação de dívidas e um fundo garantidor para produtores rurais atingidos por crises climáticas.

O risco da legalização "camuflada" de vapes

O ponto mais polêmico era o artigo 12, que poderia abrir caminho para a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. O texto transferia para a Anvisa a tarefa de definir requisitos de venda e facilitava a fabricação desses produtos para exportação.

Atualmente, a RDC 855/2024 proíbe rigorosamente a fabricação, importação e publicidade de dispositivos eletrônicos para fumar. A tentativa de alterar essa regra dentro de uma medida de crédito rural gerou forte reação de autoridades sanitárias e parlamentares. Para o senador Alessandro Vieira, inserir uma questão de saúde pública tão grave em um texto sobre finanças agrícolas, sem qualquer justificativa ou menção na ementa, era inadmissível.

Outras brechas removidas

Além dos cigarros eletrônicos, o Senado excluiu outras duas alterações questionáveis:

Lojas Francas (Artigo 11): Proposta que flexibilizava exigências regulatórias para free shops em aeroportos e fronteiras. O relatório da comissão admitia que a mudança permitiria a venda de mercadorias sem registro no Brasil, sem que houvesse garantias expressas de fiscalização sanitária.

Proposta que flexibilizava exigências regulatórias para free shops em aeroportos e fronteiras. O relatório da comissão admitia que a mudança permitiria a venda de mercadorias sem registro no Brasil, sem que houvesse garantias expressas de fiscalização sanitária. Dívidas Habitacionais (Artigo 13): A ampliação do prazo de renegociação de dívidas do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do FCVS de 30 para 33 anos. O ponto crítico aqui era a ausência de qualquer estimativa de impacto fiscal para as contas da União.

A base jurídica da exclusão

Para remover esses trechos sem que a MP precisasse retornar à Câmara dos Deputados, o Senado utilizou um precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) de 2015. A Corte já havia decidido que a inclusão de temas estranhos ao objeto original de uma medida provisória é inconstitucional.

Esse mecanismo de "limpeza" legislativa já foi usado anteriormente em casos como a Lei da Mata Atlântica (2023) e em regras de crédito consignado do INSS (2025). Segundo Vieira, o caso atual era ainda mais evidente, dada a total falta de conexão entre os temas inseridos e a agricultura.

O que permanece

Com a poda dos artigos estranhos, a MP 1.376/2026 recupera seu foco original: o socorro ao campo. Continuam no texto as linhas de crédito para liquidação de Cédulas de Produto Rural (CPRs) e a criação do fundo garantidor para agricultores prejudicados por eventos climáticos, assegurando que o apoio financeiro ao setor rural não seja prejudicado pela disputa de pautas paralelas.